Daniela Alexis Barceló Trillo, mejor conocida como la Bebeshita, estrena sección en el programa Venga la Alegría, ahora da toxitips y es criticada por promover relaciones tóxicas.

Verás, la Bebeshita generó polémica al aparecer el fin de semana en Venga la Alegría, programa donde aconsejó a la cantante Angélica Vargas ser tóxica para interpretar las canciones mucho mejor.

La Bebeshita (@alexissoy / Instagram)

Toxitips de la Bebeshita

El primer toxitips de la Bebeshita para que los jueces de la competencia musical del programa de TV Azteca amen a Angélica Vargas es que ésta pensara que su novio la está engañando.

“Piensa que en este momento que tu novio te está engañando, porque los hombres engañan, los hombres son malos y te engañan”, dijo, sin embargo, la cantante aclaró que estaba soltera, por lo que el consejo fue otro -igual de malo-.

Toxitips de la Bebeshita (@vengalaalegriatva / Instagram)

“Entonces sufres porque estás sola. Cantas como si estuvieras sola en la vida. Estás triste y cantando por sola”, le aconsejó la también estrella de televisión.

El segundo consejo es pensar que tu relación va a terminar : “Va a terminar porque te está engañando, no te confundas, yo sé lo que sé siente. Aunque tú lleves serenata a su balcón, te está engañando”.

Toxitips la Bebeshita (@vengalaalegriatva / Instagram)

Su tercer y último consejo es que piense que hará un dueto con la Bebeshita, ya que canta requete-bonito y es como unirse a una artista de gran talla.

Finalmente, dijo: “Recuerda, Diosito no me quiere ver sufrir y por eso no me manda novio”, y sin más pronunció con orgullo que es “siempre tóxica nunca intóxica”.

Aunque la sección de la Bebeshita tiene como objetivo burlarse de las relaciones tóxicas, esto no gustó del todo a la audiencia debido a que el mensaje que se envía no es el apropiado.

La Bebeshita ayuda a concursante de Masterchef Junior a hacer trampa

Cabe mencionar que actualmente la Bebeshita se encuentra vigente en televisión debido a que participa en MasterChef Junior donde también generó polémica al ayudarle a una la concursante Naty a hacer trampa.

La influencer le aconsejó a la pequeña chef oler los ingredientes antes de recibir la indicación, por lo que ambas recibieron un regaño.