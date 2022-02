Arturo Carmona solo escribiría un libro para que su hija conozca su historia, pero no estaría dispuesto a compartirlo con el público pues considera que es algo íntimo.

Chiquis Rivera se encuentra en medio de la polémica tras el lanzamiento de su libro ‘Invencible’. Varias celebridades han sido cuestionadas sobre si estarían dispuestos a publicar su vida, tal fue el caso de Arturo Carmona.

En entrevista con varios medios Arturo Carmona señaló que no le parece justo para las familias que se revele la vida de ciertas celebridades.

Arturo Carmona se ha encontrado en medio de la polémica luego de las relaciones que mantuvo con Alicia Villarreal y Aracely Arámbula, e incluso hoy en día mantiene una gran relación con las dos famosas.

Tras la publicación del segundo libro de Chiquis Rivera, Arturo Carmona fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a escribir su propia historia.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Arturo Carmona señaló que se le hace una falta de respeto para las familias que se revelen ciertas intimidades de los famosos.

Arturo Carmona señaló que podría escribir un libro pero no lo comercializaría ya que no le gustaría ventilar cosas demasiado intimas de su vida.

“Yo si haría un libro pero no lo comercializaría, yo creo que ventilar cosas demasiado íntimas, privadas, o han sido lo que eres hoy en día, yo creo que no seria justo para la familia y uno mismo que todo el mundo sepa”

En ese sentido Arturo Carmona destacó que a él le gusta compartir cosas que le pueda aportar algo a las personas y que le pueda ser de utilidad.

Arturo Carmona puntualizó que solo escribiría un libro para que su hija pueda conocer su historia desde sus inicios, pero no sería algo para el público.

Aunque mantiene una gran relación con Alicia Villarreal, Arturo Carmona fue cuestionado sobre el tema ‘Te quedó grande la yegua’, que supuestamente la cantante le dedicó.

Arturo Carmona señaló que ese tema no fue una dedicatoria a él, aunque reconoció que fue lanzado en un momento en donde ellos estaban pasando una ruptura.

En el video Arturo Carmona señaló que no le molesta que sea relacionado pues no es una canción para él.

“La gente lo relaciona, el tema marketing se fue hacia ese lado. Al final creo que voy a estar involucrado durante muchos años en esa canción, pero no me molesta, no me queda el saco”

Arturo Carmona