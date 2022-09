Gustavo Adolfo Infante confirmó que sí recibió un ultimátum en Sale el Sol para que se disculpara con sus compañeras, pero dice que no se arrepiente de sus amenazas.

El periodista de 57 años de edad, reconoció que no está arrepentido de sus acciones en Sale el Sol y negó haber hablado con Joanna Vega-Biestro personalmente para disculparse.

Debido a las amenazas que hizo en Sale el Sol, los televidentes piden que salga del aire, sin embargo, asegura que fue la producción la que le pidió que se quedara.

Gustavo Adolfo Infante se mostró sincero con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y apuntó que pese a haberse disculpado en dos ocasiones, esto no ha sido bien recibido por el público.

Por primera vez, Gustavo Adolfo Infante habló abiertamente con Jorge ‘El Burro’ Van Ranking sobre lo que sucedió cuando amenazó a sus compañeras en Sale el Sol.

Pese a que el periodista de espectáculos ya pidió disculpas por su actuar, sigue sosteniendo que Joanna Vega-Biestro de 42 años de edad, desacredita su trabajo.

Aseguró que nunca se ha llevado bien con la periodista de espectáculos, y que cuando explotó fue ella y Ana María Alvarado quienes “me madrearon y ya estaba encabronado”.

Aunque Gustavo Adolfo Infante negó que sus disculpas con sus compañeras hayan sido de dientes para afuera, dijo que no está arrepentido de su actuar al aire en Sale el Sol.

“La cagué pero no me arrepiento, creo que no estuvo mal lo que hice, porque me defendí”.

Gustavo Adolfo Infante, periodista.