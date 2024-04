La pelea que recientemente tuvieron Bellakath y Yeri Mua en redes sociales no se olvida sobre todo porque ambas lanzaron ataques contra su físico, pero ¿qué tiene que ver J Balvin?

Debido a que nadie entendió la pelea de Bellakath y Yeri Mua, se rumoró que ésta inició porque ‘La bratz jarocha’ va a participar en un video del cantante colombiano J Ballvin -de 38 años de edad-.

Por lo que la envidia habría provocado que Bellakath -de 25 años de edad- se burlara de la forma de bailar de la influencer y ambas terminaran burlándose de sus cuerpos.

Aunque Bellakath dio por terminada su pelea con Yeri Mua -de 22 años de edad- ya que entendió que ambas hicieron mal al atacarse sin una razón específica, no hay final feliz y no es culpa de J Balvin.

Durante su estancia en el programa Hoy, Bellakath reveló que aún no hace las paces con Yeri Mua ya que esperará algún tiempo para que se les enfríe y la cabeza y hablen bien personalmente.

Así como niega que su pelea sea armada o una estrategia de publicidad ya que, al igual que La bratz jarocha’ trabajará con J Balvin.

Por otra parte, Bellakath está feliz porque colaborará musicalmente con J Balvin al igual que Yeri Mua y otros influencers famosos.

De acuerdo con Bellakath, fue J Balvin quien la contactó a través de Instagram. El reguetonero le hizo saber que la mencionó en una de sus canciones y poco a poco comenzaron a intercambiar mensajes.

Sin embargo, hasta el momento no hay fecha para el lanzamiento de una colaboración musical puesto que no se ha definido bien el proyecto.

“Estoy contenta de la colaboración que mis compañeros tendrán con J Balvin. Yo tendré con él, nos contactamos por Instagram, él me empezó a seguir, estoy emocionada, nos empezamos a mandar mensajes, me dijo que me mencionó en una canción, pero no tenemos prisa”

Bellakath