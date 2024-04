Bellakath y Yeri Mua protagonizan una pelea en redes sociales luego de que la influencer veracruzana le dijera “deforme” a la cantante en una canción que aún no sale.

A través de X -antes Twitter- Katherinne Huerta, mejor conocida como Bellakath -25 años- protagonizó junto con Yeri Mua -22 años- una pelea en la red social.

Algo que ha puesto en duda si es que la colaboración de ambas sigue en pie o solo es un truco publicitario en redes.

Bellakath y Yeri Mua se han estado peleando en redes sociales con varias indirectas e incluso respuestas entre ellas en redes sociales.

Pese a que meses atrás se había anunciado una colaboración entre Bellakath y Yeri Mua, asegurando que no había diferencia entre ambas.

Sin embargo, en la pelea entre Bellakath y Yeri Mua, la cantante ya hasta le dijo “no eres nadie” después de que le lloviera hate por la influencer, tal y como acusó.

Y es que todo comenzó a raíz de una publicación de Yeri Mua en su Instagram en donde se veía en sus ensayos; en ese sentido, Bellakath se burló de la veracruzana por su forma de bailar.

Tanto que Bellakath dijo que Yeri Mua parecía un “chapulín”: “Agradecida de no parecer chapulín aplastado cuando bailo stilo flow”, dijo.

Posteriormente, Bellakath mandó un audio a sus fans en donde decía:

Pero de acuerdo a la propia Bellakath, estas indirectas a Yeri Mua no fueron gratuitas, pues todo habría surgido por una supuesta canción de la influencer en donde habla mal de ella.

“Yo nada más estoy contestando cuando me están tirando y propician el hate hacia mi, me estoy defendiendo, yo no fui la primera en criticar cuerpos, ni hice una canción para monetizar propiciando el hate hacia alguien más ¡y yo me defiendo muy bien!”

Bellakath