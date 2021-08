En plena pandemia por el Covid-19 se reveló que los integrantes de OV7 tendrían problemas internos. Incluso surgieron rumores que señalaban que se podría cancelar la gira por sus 30 años.

Tras los diferentes rumores, Ari Borovoy llamó a sus compañeros a poderse reunir y poder limpiar las asperezas. De acuerdo con el cantante solo les falta juntarse para resolver los problemas.

En un encuentro con varios medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Ari Borovoy confesó que ya había realizado una convocatoria para que todos sus integrantes de OV7 se reunieran.

Ari Borovoy señaló que por el momento todavía no hay claro de cuando podría llevarse a cabo la reunión, pero parece que todos se encuentran de acuerdo en que lo que necesitan es verse de nuevo.

“Hice una convocatoria para juntarnos, todavía no tenemos claro ni el día ni la hora, ni el lugar, pero espero que pronto lo tengamos, todavía no sabe nada, todavía no hay nada claro señores”

Ari Borovoy