Erika Zaba reveló que a meses de distanciamiento, los integrantes de OV7 han comenzado a limar asperezas, por lo que pronto podrían reconciliarse y volver a los escenarios.

En entrevista con ‘Ventaneando, Erika Zaba reveló que luego de expresar cada uno su disposición de retomar su amistad, los OV7 han retomado comunicación.

“Ya hay una comunicación de nueva cuenta entre los siete, porque cada uno salió a decir, ‘yo estoy puesto, yo estoy puesto, yo estoy puesto’. Claro, en mi vida yo escuché que ninguno dijera, ‘no, yo no’, pues ¿cómo creen? Nunca” Erika Zaba, integrante de OV7

Erika Zaba sobre distanciamiento en OV7: “Se nos salió un poco de las manos”

Los indicios de una reconciliación parecen ser tan claros para Erika Zaba que sostuvo en reiteradas ocasiones que la gira por el 35 aniversario de OV7 sigue en pie.

“La gira no está cancelada, no hay cancelación de la gira, a nosotros no nos han cancelado, a la gente no le han cancelado la gira, no hay cancelación de gira, lo que sí, lo que ya le queda claro a todo mundo es que tenemos que hablar entre nosotros siete” Erika Zaba, integrante de OV7

Erika Zaba dio algunos detalles sobre los acuerdos a los que han llegado en OV7 em busca de la reconciliación, señalando que una condición es hablar todos en persona.

Ante ello, adelantó que no volverán a enviarse mensajes a través de los medios, para evitar que malos entendidos nuevamente afecten a OV7.

“Lo que dijimos ya nosotros en el grupo fue, ‘¿saben qué? ya no hay que hablar a través de una cámara o a través de un micrófono porque esto se está haciendo cada vez más grande, esta vez se nos salió un poco de las manos y hemos decidido frenarlo y no hablar más con cámaras, no hablar más con medios, sino arreglarlo internamente, entre nosotros lo vamos a hablar en persona” Erika Zaba, integrante de OV7

Erika Zaba sobre reconciliación de OV7: “Espero que pronto podamos estar dando noticias”

Erika Zaba reconoció que los desacuerdos surgidos entre los integrantes de OV7 la dejaron dolida, por ello apoya que ahora vayan a abordar el asunto en privado.

“Por supuesto que me duele, me duele y me lastima que nos hayamos distanciado, me duele que se hayan hecho malos entendidos, que la gente haya tomado partido de un lado y del otro” Erika Zaba, integrante de OV7

De esta forma, Erika Zaba dijo confiar que en breve Mariana, Oscar, Ari, Kalimba, M’Balia, Lidia y ella puedan salir juntos a anunciar que han solucionado sus conflictos.

“Espero que pronto podamos estar dando noticias y lo que quisimos es los siete salir a dar una noticia y decir, ‘ok, aquí está el acuerdo, a esto llegamos, ya aquí está todo solucionado y listo’, pero tiempo al tiempo” Erika Zaba, integrante de OV7

Finalmente, reconoció que antes del regreso de OV7 a los escenarios, será necesario que arreglen todas sus diferencias, las cuales han sido tanto o más fuertes que su separación.