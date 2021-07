“OV7 no está cacelado”: Kalimba revela que se quedó con el adelanto de la gira

Kalimba asegura que la gira de OV7 por su 30 Aniversario no se ha cancelado, a pesar de que los integrantes del grupo se encuentran distanciados.

Prueba de ello, dijo Kalimba, es que hasta ahora OCESA, la empresa a cargo de la gira, no ha anunciado la cancelación y que él conserva el adelanto que le dieron por el tour.

Kalimba también dio su versión sobre los motivos que provocaron el distanciamiento entre los miembros de OV7 y habló sobre el supuesto pleito entre su hermana y Lidia Ávila.

Kalimba: “No hay un pleito” entre los integrantes de OV7

En entrevista para ‘Ventaneando’, Kalimba aceptó que hubo “diferencias de pensamiento” entre los miembros de OV7 sobre la realización de la gira durante la pandemia.

“La diferencia de pensamiento fue: algunos pensaron que deberíamos darle para adelante con la gira; otros pensamos que deberíamos ponerla en pausa porque no sabemos cuándo podemos regresar, esa es toda la situación” Kalimba

Ante ello, Kalimba subrayó que por el momento cada uno se está enfocando en sus proyectos personales, son que eso signifique una ruptura definitiva de OV7.

“No hay un pleito, no hubo discusión, no hubo insultos. Lo platicamos en una mesa, incluso, y un par de meses después de eso cada quien empezó a ver por su vida” Kalimba

Kalimba sobre OV7: “OV7 no está cancelado”

Kalimba dijo que es normal que existan diferencias en OV7, pues pues son siete personas diferentes y por ende, a lo largo de su historia como agrupación han habido distanciamientos.

“A veces nos hartamos entre nosotros y eso pasa en los treinta y tantos de OV7, no es nuevo, no es que jamás nos hubieramos peleado, hasta hoy, no es cierto, nos hemos peleado muchas veces, somos siete individuos que hasta el día de hoy no tenemos un manager, una cabeza que diga, ‘pues me vale lo que los siete piensen, van a la derecha’” Kalima

Pese a ello, Kalimba asegura que en cuanto la emergencia sanitaria lo permita, continuarán con los planes para ´festejar el 30 aniversario del grupo.

“OV7 no está cancelado, eso es algo que yo te digo, para que OV7 esté cancelado, primero la empresa que nos contrató tendría que haber sacado un comunicado, ese comunicado no existe porque la gira no está cancelada, está pospuesta. Numero dos: OV7 no está acabado porque los siete de OV7, gracias a Dios, seguimos vivos” Kalimba

Kalimba revela que se quedó con el adelanto que le dio OCESA por la gira de aniversario de OV7

Kalima está tan confiado con la realización de la gira de OV7 por su 30 aniversario que reveló haberse quedado con el adelanto que les dio OCESA por el tour.

“Ese adelanto se nos dio para una gira que ahorita está pendiente. Por esa misma razón no había una razón legal y obligatoria para regresar ese dinero... Unos dijeron, ‘yo no quiero tener dinero que no sé pa qué, aquí va de regreso’; otros decidimos, yo lo puedo decir, hablar con esta empresa y decir, la gira todavía está pospuesta, entonces voy a guardar ese dinero” Kalimba

Kalimba dijo que si en determinado momento OCESA decide que la cancelación de la gira de OV7 es un hecho, él verá cómo resolver el asunto del adelanto.

“El día que efectivamente exista una cancelación tendré que ver de manera legal si se regresa o no se regresa, cómo se trabaja, ese ya será problema mío y de nadie más con esta empresa” Kalimba

Finalmente, Kalimba descartó que su hermana se encuentre molesta con Lidia Ávila por su supuesta inconformidad con la relación que M’Balia tiene con una persona trans.