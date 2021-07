Ary Borovoy da su postura sobre OV7

Durante un en vivo a través de su cuenta oficial en Instagram, el día de ayer jueves 15 de julio, Ari Borovoy dio su opinión sobre la polémica de OV7 y propuso una reunión.

Y es que recientemente los integrantes de OV7, incluyendo a Ari Borovoy, se vieron envueltos en una polémica la cual ha estado interfiriendo con su trabajo.

Durante su transmisión en vivo, Ari Borovoy habló sobre sus vacaciones familiares y sobre sus interacciones a través de las redes sociales.

Y es que recientemente Ari Borovoy publicó una frase sobre la envidia, la cual causo polémica al ser interpretada como una indirecta hacia los integrantes de OV7.

“Yo no digo indirectas, no hecho broncas por redes sociales, me mantengo al margen”

Ari Borovoy