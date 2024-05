Arath de la Torre ya le entró a la hierbita verde y confiesa que la pasó muy bien, hasta lo ponía más creativo.

El nuevo proyecto teatral de Arath de la Torre -de 49 años de edad- se llama ‘Los marihuanólogos’.

Durante un encuentro con la prensa, Arath de la Torre confesó que sí probó la marihuana en su juventud.

“Los marihuanólogos” hizo recordar a Arath de la Torre su experiencia con la marihuana y asegura que la pasó muy bien.

“La he pasado muy bien, no estoy iniciando al público a que lo haga. Nunca seré una persona que incite a la drogadicción (…) Nunca voy a estar a favor de que la gente se haga daño”

Aunque Arath de la Torre nunca recomendaría fumar marihuana, él admite que ha disfrutado de esta conocida droga.

“Claro que la he disfrutado, me he reído, me ha ayudado en mi creatividad en muchas áreas”

Arath de la Torre