Arath de la Torre no sabía qué hacer en sus tardes, por eso ¿se puso a vender casas? El conductor confesó que se ha vuelto un adicto al trabajo.

En 2021, Arath de la Torre -de 48 años de edad- se unió al programa Hoy como uno de los conductores principales.

Pese a que se ha enfrentado a varias críticas, Arath de la Torre se ha mantenido en el programa Hoy, pese a que compartió que al principio le costó adaptarse.

A lo largo de su trayectoria, Arath de la Torre se ha enfrentado a diversas polémicas como cuando participó en ‘El Retador’ donde fue cuestionado por sus imitaciones.

Pese a todas las críticas que ha recibido, Arath de la Torre se ha mantenido como uno de los conductores principales del programa Hoy.

Sin embargo durante la emisión de este 6 de abril, Arath de la Torre confesó que no fue fácil adaptarse a los horarios del programa Hoy.

Arath de la Torre destacó que se encontraba acostumbrado a que sus proyectos lo ocuparán todo el día, por lo que al entrar a Hoy sus tardes las tenía libres.

En ese sentido Arath de la Torre confesó que en los primeros días no sabía que hacer durante las tardes.

“Algo que me pasó cuando entré aquí a Hoy, tenemos un horario y en las tardes no sabía que hacer con mi vida. Ya me puse a escribir, a estar con mis hijos, pero al principio me costó mucho trabajo, los horarios de las novelas, series películas, es el día entero”

Arath de la Torre