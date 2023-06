Arath de la Torre debería seguir el ejemplo de Ingrid Martz, quien sí se disculpó con Joanna Vega-Biestro, por el encontronazo en su fiesta.

En mayo, Joanna Vega-Biestro reveló que Arath de la Torre aprovechó que se encontraron en una fiesta infantil, para insultarla.

Todo comenzó porque Artah de la Torre se molestó, por los comentarios que Joanna Vega-Biestro dijo sobre él en su programa Sale el Sol.

Joana Vega-Biestro -de 42 años de edad- se encontraba con su hija, cuando Arath de la Torre se acercó y la comenzó a insultar.

A pesar de que era un fiesta infantil, Arath de la Torre, de 48 años de edad, le mentó la madre e hizo un show, frente a los demás invitados.

A un mes de que Joanna Vega-Biestro revelara que Arath de la Torre la agredió verbalmente, ya se sabe en la fiesta de quién fue el “encontronazo”.

Ingrid Martz realizó celebró el cumpleaños de su hija Martina e invitó a Joanna Vega-Biestro, al igual que Arath de la Torre.

A diferencia de Arath de la Torre, quien sigue sin aceptar que insultó a Joana Vega-Biestro, Ingrid Martz se mostró muy apenada con la conductora.

“Yo por ser la anfitriona estoy despidiendo gente, recibiendo gente (...) y en ese momento no me di cuenta, pero minutos después todo se empezó a tornar raro y tenso”

Ingrid Martz menciona que luego de que Arath de la Torre insultara a Joanna Vega-Biestro, el ambiente de la fiesta estuvo tenso y sus invitados hablaban de lo ocurrido.

La actriz menciona que ni siquiera estaba enterada de lo ocurrido con Arath de la Torre y Joanna Vega Biestro, incluso se impresionó cuando se lo contaron.

Ingrid Martz llevaba meses planeando la fiesta de su hija, por lo que trató de quitar el ambiente hostil y seguir con la celebración.

Joanna Vega-Biestro menciona que luego de su pelea con Arath de la Torre, él trató de “disculparse” por Instagram, pero al final el conductor no admitió su error.

Ingrid Mart se enteró de la agresión de Arath de la Torre a su invitada y se acercó para pedirle una disculpa a Joanna Vega-Biestro.

“Yo sí me acerqué a ella a pedirle una disculpa, porque es mi invitada y de pronto ella se ponen en un lugar super incómodo porque va con su bebé. Ella me dijo: ‘no me tienes que pedir una disculpa tú eres la afectada’, después ella me mandó un mensaje”

Ingrid Martz