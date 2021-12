Arath de la Torre lamenta la muerte de su padre: “Te voy a extrañar mucho”

El actor mexicano Arath de la Torre lamentó la muerte de su padre a través de sus redes sociales: “Te voy a extrañar mucho”, escribió.

Fue a través de su cuenta en Instagram donde Arath de la Torre compartió con sus seguidores, que su padre murió este jueves.

En la descripción de un carrete de dos fotografías, Arath de la Torre despidió a su papá con un emotivo mensaje.

“Te fuiste en paz papi, me educaste, me abrazaste, me diste muchas herramientas para poder sobrevivir”, expresó al pie de la publicación.

Papá de Arath de la Torre (@arathdelatorre / Instagram)

“Y sobre todo mucho amor y a no rendirme ante nada, me dejaste dos hermanos maravillosos y siempre luchaste por la familia. Vuela alto papi, te voy a extrañar mucho”, agregó.

En una de las fotos aparece el padre de Arath de la Torre en casa y la siguiente fotografía es de una imagen de él junto a sus cenizas durante una ceremonia religiosa.

Sin embargo, pese a su publicación, Arath de la Torre no dio más detalles sobre las causas de la muerte de su padre.

Famosos envían sus condolencias a Arath de la Torre

Luego de que Arath de la Torre se pronunció sobre la muerte de su papá, sus amigos y colegas no tardaron en darle el pésame al actor.

Andrea Legarreta, Mariana Seoane, Maribel Guardia, Shanik Berman y Marisol González, fueron solo algunas de las personalidades que enviaron mensajes de apoyo a Arath de la Torre.

“Lo siento mucho, amigo lindo. Mucha fortaleza, te abrazo fuerte” Andrea Legarreta

“Amigo, te abrazo con el alma, lo siento” Mariana Seoane

“Lo siento mucho, amigo. Nuestras oraciones y apoyo” Marisol González

Asimismo, los fanáticos del actor enviaron sus condolencias entre los comentarios de la publicación.

“Un fuerte abrazo, Arath”, “Arath, nuestro más sentido pésame. QEPD”, “Mis condolencias, que descanse en paz”, “Le mando un fuerte abrazo a usted y a toda su familia”, escribieron algunos usuarios entre los comentarios de la publicación.

Recordemos que en una entrevista para el programa de YouTube de Yordi Rosado, Arath de la Torre habló sobre su padre.

Recordó cuando se reencontró con él y relató que se dieron cuenta que los lazos de amor que los unía nunca se habían roto.

Desde entonces Arath de la Torre disfrutaba de cada momento junto a su padre.