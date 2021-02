Arath de la Torre no gusta a público de Hoy

La audiencia de Hoy considera que la actitud de Arath de la Torre está creando discordia entre los conductores.

A poco de haber tomado las riendas de la producción del matutino Hoy, Andrea Rodríguez Doria apostó por Arath de la Torre para sumarse a la plantilla de conductores creyendo que su integración impulsaría el rating del programa Hoy, pero no, no hubo grandes movimientos y mucho menos a favor.

De acuerdo con el portal de El Universal, al actor que previamente formó parte de “Miembros al aire”, no gusta al público del matutino de Televisa debido a que su actitud ha puesto en conflicto la camaradería entre los conductores principales: Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl Araiza.

Debido a que la audiencia no está feliz con el desenvolvimiento del también actor, la tía de Andrea Escalona está considerando dejarlo fuera de la conducción. Su interpretación como el nuevo Dr. Candido Pérez sería la excusa perfecta para decirle adiós.

Cabe recordar que Arath debutó como conductor en Hoy el pasado 4 de enero. A su ingreso, se dijo agradecido por la oportunidad sobre todo porque la fallecida productora Magda Rodríguez lo invitó en varias ocasiones por lo que dio por hecho que ella tuvo que ver para que se le abrieran las puertas de forma definitiva.

Arath de la torre tiene roces con productora de Hoy

Con motivo del Día del Amor y la Amistad, Andrea Doria planeaba sorprender a los conductores del programa Hoy llevándoles a una de sus personas favoritas por lo que invitó a Ulises de la Torre aún sabiendo que Arath de la Torre se incomodaría ya que desde hace tiempo no tiene relación alguna con su hermano.

Al enterarse de los planes de Andrea, Arath no tardó en reclamarle y pedirle que olvidara su intención de reconciliarlo con su hermano pues ademas de que no lo deseaba, no pensaba mezclar lo laboral con lo personal, por lo que la tía de Andrea Escalona no tuvo más remedio que retirarle la invitación a Ulises.