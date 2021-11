En redes sociales, critican a Arath de la Torre por quitarle la palabra a Carmen Salinas, durante su última visita al programa ‘Hoy’.

El grave estado de Carmen Salinas tras sufrir una hemorragia cerebral, ha hecho recordar a los usuarios de redes la desafortunada entrevista que le hizo Arath de la Torre.

Y es que, los internautas consideraron que Arath de la Torre se mostró grosero con Carmen Salinas, al intentar que la actriz no perdiera el enfoque de la charla.

La entrevista tuvo lugar el pasado 6 de noviembre, sólo cuatro días antes de que Carmen Salinas fuera hospitalizada con daños en el cerebro.

Carmen Salinas visitó el foro de ‘Hoy’ para promocionar su nueva telenovela, ‘Mi fortuna es amarte’ , y hablar sobre el personaje que interpreta.

Fue así que Carmen Salinas decidió mencionar a los actores que forman parte del elenco, dejando a un lado la descripción de su personaje.

Arath de la Torre intervino para que Carmen Salinas dejara de enlistar a los actores y retomara el tema, pero la forma en que lo hizo enfureció a los internautas .

¿Por qué? Porque pareció burlarse de Carmen Salinas , quien sacó su teléfono celular para recordar los nombres de sus compañeros. Ante ello, el conductor comentó:

Enseguida, Arath de la Torre volvió a pedirle a la actriz que le hablara sobre su personaje, pero ella insistió en hablar de los actores que encarnan a sus nietos.

Esto no le gustó a Arath de la Torre, quien se mostró impaciente y soltó un “ja” , mientras sonreía desesperado e incluso sacudía la cabeza , desaprobando a Carmen Salinas.

Como la actriz siguió su discurso, Arath de la Torre no dudó en interrumpirla y quitarle la palabra, insistiéndo en preguntarle sobre su personaje.

Fue así como finalmente accedió a la petición de Arath de la Torre, comentándole que su personaje le hizo “revivir la agonía de los seres que he perdido” por el cáncer.

La actitud de Arath de la Torre con Carmen Salinas hizo que los internautas se le fueran encima, por no dejar hablar a la primera actriz y ser incapaz de dirigir la entrevista sin sonar grosero :

“Pa’ qué la invitan si no le van a tener paciencia y darle el tiempo que la señora se merece, es una primera actriz y saben que le encanta hablar, que mal Arath imprudente con Carmelita y las conductoras, ya ves tontin no se sabe qué pasará después perdieron la oportunidad 🤷‍♀️🥲”

“Me pareció que Arath no le tenía paciencia, eso no se hace, a los adultos mayores hay que respetarlos siempre, respetar su lentitud que solo es sinónimo de los años que nos llevan, y respeto por toda su sabiduría. A días de esta entrevista, ella está grave, se merecía un mayor espacio y respeto cuando estaba bien de salud cierto? No si dan un programa sobre su historia en la televisión. En vida y salud SIEMPRE, después puede ser tarde”

Carmen Marfon