No solo le pasó a Pedro Sola, una conductora de televisión estaba en vivo cuando se comió una mosca, pero sorprendentemente siguió como si nada y ni se quejó.

Sin duda, lo que le pasó a Pedro Sola en vivo en Ventaneando cuando le tomaba a su café y se topó con un bulto que terminó siendo una mosca, no se dejará de recordar porque aparte reaccionó de forma muy auténtica.

Pero tal parece que alguien llegó a desfalcar a Pedro Sola -de 77 años de edad-, enseñándole que aunque te comas una mosca, no debe existir queja alguna porque se está en vivo.

Acá te compartimos lo que vivió una conductora que batalló con una mosca al aire y terminó por comérsela en vivo y siguió haciendo su trabajo como si nada hubiera pasado.

Conductora humilla a Pedro Sola mostrándole cómo reaccionar al comerse una mosca en vivo

Vanessa Brewer fue la conductora de Boston 25 en Estados Unidos, que le enseñó a Pedrito Sola cuál es la reacción que se debe tener cuando hay un altercado con una mosca en vivo.

A través de redes sociales se viralizó el momento que se vivió en Boston 25, cuando la conductora Vanessa Brewer comenzó a ser molestada por una mosca en plena transmisión en vivo.

Y es que hasta parece que la conductora le quiso enseñar a Pedro Sola cómo es que un conductor se debe controlar al vivir un altercado con una mosca en el foro.

El video mostrado en redes sociales, muestra que la mosca decidió poner a prueba la paciencia de Vanessa Brewer parándose en el ojo.

Pero de forma sorprendente, aunque esta se encontraba muy cerca de su lagrimal, la conductora hizo algo por espantarla o algún gesto de disgusto.

Conductora batalla con una mosca, se la termina comiendo y ni gesto hizo. (Instagram/ Memezar / Tomada de video)

La mosca escaló de nivel cuando se fue directo a su boca haciendo que la conductora se la comiera en plena conducción en vivo.

Y no, no creas que Vanessa Brewer aplicó un Pedro Sola quejándose amargamente de haberse comido la mosca, sino que se notó el gesto de que sabía que se la había comido, pero no dijo nada, siguió conduciendo.

¿Qué hizo Pedrito Sola? Así reaccionó el conductor de Ventaneando al comerse una mosca

Vanessa Brewer, la conductora que se comió una mosca sin quejarse de nada, le dejó una fuerte enseñanza a Pedro Sola, quien hizo un drama total cuando le pasó lo mismo en Ventaneando.

Si algo es recordado de Pedro Sola, además de su error con la mayonesa, es cuando se comió una mosca en el foro de Ventaneando y lo gritó en pleno programa en vivo.

El momento en que Pedro Sola se comió la mosca, ocurrió cuando estaba tomando café en plena transmisión en vivo, y al darle un trago se la comió.

El dramón se armó cuando Pedro Sola se dio cuenta de su error y con un grito de terror narró haberse comido la mosca, haberla masticado y describir que era panteonera.