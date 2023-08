Apio Quijano quiere que Mauricio Garza se disculpe con él de frente como mínimo; no entiende cuál fue su molestia.

Las peleas en La Casa de los Famosos México no sólo están en el reality, pues el ambiente está que “arde” entre sus panelistas.

Hace unos días, Mauricio Garza corrió a Apio Quijano del foro, luego de que le señalara que lo interrumpió por nada.

Mauricio Garza -de 31 años de edad- se terminó disculpando con Apio Quijano, a través de un comunicado en Instagram.

Pero esto no es suficiente para Apio Quijano, de 46 años de edad, y le gustaría que Mauricio Garza le ofreciera una disculpa en persona.

Varios comunicadores han mencionado que Mauricio Garza y Apio Quijano tenían rencillas, antes de su enfrentamiento en vivo.

Al parecer, Mauricio Garza criticaba mucho a Apio Quijano y el cantante se lo “reclamó” amablemente en una de las post galas, por lo que el conductor no se lo tomó nada bien.

Esto habría culminado cuando Mauricio Garza le reclamó en vivo y hasta lo invitó a retirarse de la gala de Vix.

Ahora, Apio Quijano dice que llevaba una buena relación con Mauricio Garza y sentía que existía confianza, como para expresarle “reclamarle” por sus críticas.

Apio Quijano preferiría que Mauricio Garza se disculpe en persona, pues siente que su comunicado en Instagram fue obligada y poco honesta.

“Creo que yo desde mi trinchera puedo decir que agradecería mucho más que me lo dijera él, donde no haya cámaras”

En el corazón de Apio Quijano no hay rencor para Mauricio Garza, pero le gustaría saber las razones por las que fue tan grosero con él.

Tras la pelea con Apio Quijano, decidió ya no asistir a las post galas de Vix, ya que no siente cómodo.

“A raíz de eso tomé la decisión de no presentarme más en vix, porque más que existe una disculpa, pues ya no me siento en casa”

Apio Quijano niega que haya tenido problemas con Mauricio Garza, pero sí le señaló que era un doble cara.

Esto no le habría gustado a Mauricio Garza y desde ahí comenzó su “rencor” hacia Apio Quijano, quien asegura que lo llamó “doble cara” en broma.

“Empecé a ver que él ya no estaba a gusto con mi presencia y entonces lo que realmente sentí era que él me quería callar, quería que yo no hablar y realmente me interrumpió”

Apio Quijano