Anuel AA -30 años- reveló a través de sus redes sociales que fue operado de emergencia, en una “cuestión de vida o muerte”.

Emmanuel Gazmey Santiago, mejor conocido como Anuel AA, subió una foto a su Instagram oficial en donde se le puede ver recostado en una camilla de hospital tras ser operado de emergencia.

Y de acuerdo a la publicación, Anuel AA fue operado de emergencia el pasado sábado 7 de octubre, en donde definió su situación como “cuestión de vida o muerte”, lo cual alarmó a sus fans.

Pues según comentó Anuel AA, tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital y ser operado rápidamente.

Anuel AA reveló en su Instagram a través de una fotografía y una publicación que fue operado de emergencia el pasado sábado 7 de octubre.

Lo cual preocupó a los fans del cantante puertorriqueño, pero ¿qué le pasó a Anuel AA y por qué tuvo que ser operado de emergencia?

Si bien Anuel AA no reveló los motivos por los cuales tuvo que ser operado de emergencia, en una situación en la cual él mismo calificó como “de vida o muerte”, algunos medios ya especularon.

Pues aparentemente Anuel AA habría sido hospitalizado de emergencia tras experimentar apendicitis, lo cual le habría desatado una infección que habría puesto en riesgo su vida.

No obstante, Anuel AA no se ha pronunciado ante los rumores que lo llevaron a la hospitalización ni ha especificado la situación que lo llevó a la cirugía de emergencia.

“Me operaron anoche de emergencia, sólo Dios sabe el porqué de las cosas. Fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. ‘Rompe corazones’ iba a salir en dos semanas, pero ya no; pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido en cuanto sepa qué va a pasar conmigo”.

Anuel AA