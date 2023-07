Anna Ferro responde a Ingrid Coronado: “No es verdad” que maltratara a sus hijos con Fernando del Solar y asegura que el conductor no lo hubiera permitido.

A un año de la muerte de Fernando del Solar, Anna Ferro se ha encontrado en medio de la controversia luego de que fue acusada de maltratar al conductor.

Tras declaraciones de personas cercanas a Fernando del Solar, Anna Ferro fue cuestionada sobre las acusaciones en su contra.

Sobre el hecho de que maltrató a los hijos del conductor con Ingrid Coronado -de 49 años de edad-.

En medio de todas las especulaciones, Anna Ferro se mostró confiada con el tema del departamento de Ingrid Coronado.

Pues aseguró que sus abogados ya estaban al tanto.

El pasado 30 de junio se cumplió un año de la muerte de Fernando del Solar; para recordarlo, se realizó una misa en su honor.

Con la ausencia de Anna Ferro, personas cercanas a Fernando del Solar acusaron a su viuda de maltratar al conductor y sus hijos.

Luego de que surgieron algunos detalles sobre los últimos días de vida del conductor argentino, Ingrid Coronado confesó que sus hijos sí le han contado algunas cosas desagradables.

En medio de las acusaciones de maltrato a Fernando del Solar y sus hijos, Anna Ferro rompió el silencio y negó las acusaciones en su contra.

Anna Ferro ofreció una sesión de yoga en Atlixco, Puebla, en donde fue cuestionada por diversos medios de comunicación.

Al ser cuestionada sobre los presuntos maltratos a los hijos de Ingrid Coronado y Fernando del Solar, Anna Ferro negó esta situación.

Anna Ferro dejó en claro que Fernando del Solar nunca hubiera permitido que se maltratara a sus hijos .

Tras las declaraciones de la exempleada de Fernando del Solar, Anna Ferro puntualizó que ella estuvo trabajando por poco tiempo antes de que el conductor fuera hospitalizado.

Anna Ferro negó que haya descuidado a Fernando del Solar y aclaró que tiene una buena relación con la familia del conductor, y eso no sería posible si hubiera hecho algo mal.

Anna Ferro señaló que desconoce quién quiera dañar su imagen e invitó a las personas a leer el libro de Fernando del Solar para que entiendan muchas cosas.

Sobre las especulaciones, Anna Ferro reconoció que se puso triste al ver que las personas se prestaban para hacer ese tipo de cosas.

Anna Ferro reconoció que en el funeral de Fernando del Solar la situación se puso tensa con la llegada de Ingrid Coronado.

En ese sentido, Anna Ferro destacó que los hijos de Fernando del Solar entraron sin ningún problema, pero a la que no se le permitió el ingreso fue a Ingrid Coronado.

“Sí se puso tensa, no lo voy a negar, los hijos de Fer entraron perfectamente, se pusieron de acuerdo para ver a qué hora ella entraba, lógicamente a la señora no se le permitió entrar, eso sí es verdad, no está diciendo una cosa que no es”

Anna Ferro detalló que fue por respeto para la familia de Fernando del Solar , ya que no tenían una buena relación desde hace muchos años.

“Por la relación que ellos ya no tenían, y no era una relación muy amena, ustedes lo saben ¿no?, con Fer, entonces era por respeto a él y a la familia, y lo que él también quería, el respeto a él”

En su entrevista, Anna Ferro señaló que no tenía nada que decirle a Ingrid Coronado y les pidió a las personas que no opinaran,

Pues no tenían todo el contexto y no era un problema de ellos.

Anna Ferro señaló que es ilógico que ahora salgan con estas acusaciones cuando lo pudieron hacer en 2019.

Y no esperar hasta que el conductor ya no se encuentra presente, pues fue en 2022 cuando se casaron.

Sobre su pelea con el departamento, Anna Ferro señaló que no quería abordar ese tema ya que era un asunto legal.

Mismo que ya está en manos de los abogados y no quería que se malinterpretan sus declaraciones.

Anna Ferro puntualizó que si este tema se ha tardado tanto, es porque ella tuvo que cambiar de abogado y ahora ha tenido que empezar de nuevo con el proceso.

En su conversación, Anna Ferro señaló que sí ha tenido conversaciones con Ingrid Coronado y espera que pronto se pueda llegar a un buen puerto.

Anna Ferro destacó que espera que en este mes ya se solucione el tema del departamento con Ingrid Coronado.

En ese sentido, Anna Ferro se mostró muy confiada; pues aseguró que Fernando del Solar dejó todo muy bien establecido y pronto se sabrá la verdad.

Al ser cuestionada sobre el presunto adeudo que se quedó pendiente por una campaña que no realizó Fernando del Solar, Anna Ferro señaló que es mentira.

Pues era algo de Fernando del Solar y él ya no está para responder.

“Eso no es verdad, y ya saben ustedes y como en todas las partes pasa, que cuando alguien fallece, ¿qué es lo que ocurre?, o sea, no hay, es como si tuvieras una cuenta, una deuda, y ¿a quién le puedes cobrar?, no, no, eso no es, no puedo decirles más, también lo están haciendo los abogados, pero todo esto está de más”

Anna Ferro