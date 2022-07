Anna Ferro pide un alto a ataques contra Ingrid Coronado tras la muerte de Fernando del Solar: “Fluyamos en amor”. La esposa del conductor pidió a las personas no meterse en una historia que no es la suya.

El 30 de junio se confirmó la muerte de Fernando del Solar a los 49 años de edad. Anna Ferro realizó una conferencia en donde reveló que el conductor falleció a causa de una neumonía.

Durante su conversación con varios medios de comunicación, Anna Ferro compartió que los hijos de Fernando del Solar ya habían asistido para despedirse de su papá.

En este sentido, Anna Ferro pidió que no se generaran más ataques a Ingrid Coronado de 47 años de edad, pues solo ella y Fernando del Solar conocían su historia.

Fernando del Solar e Ingrid Coronado vivieron una de las relaciones más queridas por parte de sus seguidores y es que tuvieron la oportunidad de compartir pantalla en ‘Venga la Alegría’ y ‘Sexos en Guerra’.

Tras su ruptura muchos usuarios han arremetido en contra de Ingrid Coronado pues consideran que abandonó a Fernando del Solar cuando se encontraba en plena batalla contra el cáncer.

Los ataques en contra de Ingrid Coronado han aumentado tras confirmarse la muerte de Fernando del Solar. Ahora es Anna Ferro quien salió en defensa de la conductora.

Durante una corta conferencia de prensa, Anna Ferro fue cuestionada sobre las críticas que ha recibido Ingrid Coronado. De inmediato la esposa de Fernando del Solar pidió un alto a los ataques.

En el video compartido por ‘Venga la Alegría’, Anna Ferro destacó que lo más importante en este momento es el amor.

En ese sentido les pidió a las personas no meterse en una historia que no les corresponde pues cada uno se debe de enfocar en su propia vida.

“Fluyamos en amor, si no es tu historia, no la cuentes, no te compres una historia que no es tuya, no te agarres una historia. Con tu vida es más que suficiente, con tu vida, que la hagas crecer, que la hagas en armonía, que estés en amor, creo que es lo más importante”

Anna Ferro