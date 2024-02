Ángela Aguilar -de 20 años de edad- comparte una contundente opinión al reclamar que ya en esta épocas cualquiera se haga cantante.

Ángela Aguilar ha causado furor por la manera en la que se muestra en el ámbito profesional y defiende el legado de la industria musical.

Durante una entrevista para EXA FM, la cantante consideró que quienes no saben cantar no deberían hacerlo, esto refiriéndose a los nuevos artistas.

Y es que no es la primera vez que Ángela Aguilar hace polémicos comentarios sobre su fama o lo que ha logrado en poco tiempo en su carrera.

En esta ocasión, ha sido elogiada por su opinión acertada expresando que no deben de ser cantantes si no se preparan o tienen ese don.

Ángela Aguilar (Especial / Instagram @angela_aguilar_)

Ángela Aguilar no está feliz con los artistas actuales que se creen cantantes

Ángela Aguilar ha vuelto a ser el centro de atención tras sus recientes declaraciones, demostrando su profesionalismo y pasión por hacer música.

En una entrevista para EXA FM, la cantante fue contundente al decir que, en su opinión, aquellos que no poseen habilidades vocales no deberían incursionar en la música.

“No deben de ser cantante si no saben cantar, a mí, mis papás y mis abuelos me enseñaron si voy a hacer algo lo tengo que hacer bien” Ángela Aguilar

Ángela Aguilar demostró que formar parte de la Dinastía Aguilar no fue tan sencillo, pues recordó que cuando siguió los pasos de su famoso padre, su familia le exigió tomar clases de canto.

Debido que uno de los lemas de sus padres y abuelos es que si quería hacer algo tenía que mostrar la pasión por hacerlo bien, confesando que desde los 4 años toma clases de ópera.

Todo esto para otorgarle respeto al público, quien paga un boleto para ver a su artista favorito con el objetivo de escucharlo cantar en vivo.

Ángela Aguilar, cantante. (@angela_aguilar_)

¿A Ángela Aguilar le faltó humildad? Abre debate tras asegurar que algunos artistas no deberían cantar

Ángela Aguilar volvió a abrir debate por su reciente comentario, en donde se quejó de los nuevos artistas que, de acuerdo con ella, no tienen el talento para cantar.

La cantante no mencionó a ningún artista, pero no hizo falta, pues su declaración causó controversia en redes sociales.

A unas horas de la publicación de la entrevista, usuarios hicieron lo impensable, ya que por primera vez coincidieron con la opinión de Ángela Aguilar.

Comentarios como “de Peso Pluma, Yeri Mua o Bellakat, no vas a estar hablando” o “De mi Kimberly Loaiza no vas a hablar Ángela”, no se hicieron esperar.