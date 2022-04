Luego del escándalo que involucró a Ángela Aguilar y Gussy Lau, la cantante reapareció en Zacatecas y aseguran que mandó una indirecta al compositor durante un concierto.

Hace unas semanas surgió el rumor de que Ángela Aguilar mantenía una relación con el compositor Gussy Lau.

Posteriormente circularon fotografías de la cantante besando a Gussy Lau, lo que generó un revuelo al punto que Ángela Aguilar publicó un video donde se mostró desilusionada y triste.

Al parecer la pareja finalizó su relación tras la filtración de las fotografías y Ángela Aguilar se fue a Francia con su familia, mientras que el compositor no dio más declaraciones.

Luego de unos días de descanso con su familia, Ángela Aguilar reapareció en el cierre del Festival Cultural de Zacatecas.

La cantante y su familia evitaron a la prensa, pero durante su presentación hizo algunas declaraciones que provocaron especulaciones.

Mientras interpretaba sus éxitos, Ángela Aguilar hizo algunos comentarios relacionados con el desamor.

Esta frase hizo que los asistentes especularan que las palabras iban dirigidas para Gussy Lau, con quien habría finalizado su relación.

Su espectáculo siguió y presentó el tema ‘Llorona’, la cual dedicó a las personas tristes que se encontraban en el lugar.

A pesar de que Ángela Aguilar no ha dado más declaraciones sobre lo ocurrido con Gussy Lau, sus palabras demostrarían que sigue triste por la ruptura con el compositor.

El concierto que ofreció Ángela Aguilar estuvo lleno de emociones y también recordó a su abuelita Flor Silvestre, madre de Pepe Aguilar.

Dijo que había sentido la presencia de su abuelita en estos momentos y le rindió un homenaje.

“En esta pandemia yo perdí a mi abuela, pero nunca la he sentido tan cercana a mí, que ahorita y si me lo permiten, me encantaría rendirle un homenaje a mi abuela Flor Silvestre”

Ángela Aguilar