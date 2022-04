La cantante mexicana Ángela Aguilar, aclaró la polémica que la envolvió recientemente, tras aparecer en un video haciendo una grosería a un adulto de la tercera edad.

Sin duda, en las últimas semanas, Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán, pues se filtraron algunas fotografías íntimas junto a su novio Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

Sin embargo, antes de ello comenzó a circular un video en redes sociales, en el que Ángela Aguilar pasa junto a un adulto mayor sin darle las gracias, pese a que él le abrió la puerta.

En una entrevista para el programa de YouTube ‘Cheleando con las Estrellas’, Ángela Aguilar aclaró lo ocurrido.

Explicó que el señor del video por el que fue tachada de “arrogante”, es su chofer y lo conoce desde hace muchos años.

Ángela Aguilar expuso que no le agradeció porque estaba concentrada en no tener un accidente, pues llevaba tacones altos.

Asimismo, llevaba a su perrito de la correa y la “estaba jalando”, tal como lo compartió.

Aunado a ello, sobre no haber saludado al señor, comentó que había viajado con él todo el día, razón por la que no volteó para dedicarle un saludo.

“El perro me estaba jalando y yo traía unos tacones de este tamaño, que mi papá me dijo que no me pusiera y yo andaba tratando de enfocar en no caerme por el piso y todo el mundo dijo que no saludé a Tito, cuando Tito fue quien me llevó al evento y fue quien me recogió en mi casa. O sea sé cómo se vio, pero nada qué ver”.

Ángela Aguilar