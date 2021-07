Anette Michel llegó a Televisa para quedarse

Aunque muchos dieron por hecho que Anette Michel se tomaría un descanso tras su salida de MasterChef México, no fue así, al contrario, la conductora sigue y seguirá vigente en televisión.

Próximamente arrancará las grabaciones de su nueva telenovela; sí, tras 7 años de ausencia en los melodramas. Anette Michel retomará la actuación y lo hará en Televisa.

La emergida de TV Azteca será estelar de la nueva historia que lleva por título tentativo “Volverte a ver”, misma que produce Ignacio Sada.

En la nueva telenovela de la empresa de San Ángel, Anette Michel encarnará a Mirta, quien será la madre del personaje de Brandon Peniche.

“Es una mujer muy fría… Ha vivido cosas muy fuertes en su infancia, es bastante calculadora e interesada, para ella la posición social lo es todo”, dijo la actriz sobre su personaje en entrevista con Televisa Espectáculos

Anette Michel y Brandon Peniche juntos en telenovela (@anettemicheltv / Instagram)

Anette Michel está feliz de ingresar a Televisa

Por otro lado, la actriz y conductora de televisión se sinceró respecto a su ingreso a Televisa, la empresa rival de TV Azteca, donde Anette Michel inició su carrera.

“Tenía muchas ganas de regresar a la actuación, me están dando oportunidad aquí en Televisa y estoy feliz”, declaró para los micrófonos del programa Cuéntamelo Ya!

Así como dijo no estar arrepentida de haberse arriesgado a pedir una oportunidad: “Era lo que tenía que hacer, lo que quería hacer. Uno tiene que seguir sus sueños y aquí estoy muy contenta”, subrayó.

Así como agradeció al productor Ignacio Sada y a sus compañeros de este nuevo proyecto hacerla sentir como en casa.

Anette Michel sale de TV Azteca

A principios de este 2021, Anette Michel salió de TV Azteca, donde su último trabajo fue la conducción de la octava temporada de MasterChef México.

En mayo pasado, la actriz aseguró que no hablaría mal de la televisora; sin embargo, reveló que su salida fue porque no le gustó la última administración .

“Están haciendo las cosas de una manera que no va conmigo”, declaró así como indicó que no puede trabajar con personas con las que no congenia.