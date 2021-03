Con la final de MasterChef, Anette Michel detalló que las cosas en TV Azteca han cambiado y actualmente no tiene un contrato.

El viernes 5 de marzo es la gran final de MasterChef, es por ello por lo que Anette Michel se encuentra realizando diferentes entrevistas para hablar sobre la octava temporada del reality de cocina.

En conversación con Maxine Woodside, la conductora reveló que tras trabajar por 25 años en TV Azteca, la televisora tomó la decisión de no renovarle su contrato por lo que actualmente se encuentra abierta a buscar otros proyectos ya que le gustaría regresar a la actuación.

Anette Michel confirma que las cosas han cambiado en TV Azteca

En el video del programa ‘Todo para la Mujer’, Anette Michel confirmó que su contrato con TV Azteca llegó a su fin por lo que es libre de trabajar donde quiera.

Durante su entrevista la conductora destacó que las cosas en la televisora han cambiado mucho y que después de trabajar por 25 años hay unas cosas que no le gustan.

“También las cosas de forma interna, y con todo el respeto del mundo lo digo, dentro del canal han cambiado mucho, hay una nueva administración, tienen otra forma de trabajar, y que respeto, pero para mí es más complicado porque son muchos años y pues ahora hay que adaptarse a cambios y es complejo” Anette Michel

Sobre los rumores que aseguraron que había ido a Televisa para poder participar en una de sus producciones, Anette Michel destacó que la información surgió luego de que confirmó que ya no tiene contrato en TV Azteca.

“Todo esto se generó porque sí dije, de viva voz, y es completamente cierto, que en este momento no tengo un contrato con Televisión Azteca y que es posible que ya no esté en sus filas. Eso es verdad, completamente cierto” Anette Michel

Anette Michel revela que se encuentra en negociaciones con TV Azteca

En el video Anette Michel confirmó que aún no puede hablar sobre su futuro ya que sigue en conversaciones con TV Azteca, aunque puntualizó que tiene deseos de hacer más cosas además de MasterChef.

“De hecho, estamos todavía platicando, y ¿por qué no? puesto que he estado ahí 25 años, pero la verdad es desde hace tiempo tengo muchas ganas de hacer ya más cosas con mi carrera (…) Las cosas se ponen en la mesa, de parte de las dos partes interesadas y tendrá que ser conveniente para ambos” Anette Michel

La famosa reconoció que si ha buscado oportunidades en otras partes, ya que extraña el mundo de la actuación.

“Sí, por supuesto. Lo extraño mucho y la gente y mis seguidores que han estado conmigo a lo largo de mi aventura actoral y de mi carrera en general también me dicen que cuándo regreso a la actuación. Entonces hice castings, también he ido a Netflix, a empresas independientes, cine, de todo” Anette Michel

Anette Michel destacó que por ahora no sabe que le depara el futuro, pero aseguró que cuando lo sepa no tiene problema en hablarlo.

“Estoy en ese preciso momento en el que todavía no les puedo contar qué sigue para mí porque en eso estamos, pero sí es verdad, no tengo un contrato. Esa decisión la tomó televisión Azteca, de no renovarme y ahora con una nueva intención de sentarnos a platicar” Anette Michel

Por último la conductora destacó que ella no es una mujer de escándalos, y aseguró que ella jamás se va a guiar por la polémica para generar más interés.