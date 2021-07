Anette Michel siempre ha destacado en la televisión mexicana por su carisma y aspecto físico. Sin embargo la famosa fue cuestionada sobre si posaría desnuda para una revista.

En entrevista para el programa Hoy Anette Michel confesó que en su momento sí tuvo propuestas, pero lo único que ha realizado es fotos en bikini.

Durante su conversación con el programa Hoy, Anette Michel confesó que siempre ha sido muy penosa por lo que no posaría desnuda.

Aunque ha tenido propuestas, Anette Michel destacó que no se atreve a estar completamente desnuda frente a las cámaras.

“Yo soy muy penosita, yo soy de Jalisco y siempre que me preguntan eso les digo: ‘No, yo todavía me muero el reboso’”

A sus 50 años, Anette Michel destacó que si le gustan las fotos sexys, pero no podría estar desnuda. Además destacó que hace 20 años podría haber aceptado.

“Sí me gustan las fotos sexys, he hecho fotos en bikini, pero desnudos no creo. En esta vida ya no, en la otra tal vez... eso era hace 20 años”

Anette Michel