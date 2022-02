Andrew Garfield es felicitado por Tobey Maguire y Tom Holland por su nominación al Óscar 2022, así lo contó el actor.

Luego de que el 8 de febrero se diera a conocer la lista de los nominados a los Óscar 2022.

En donde Andrew Garfield compite por la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actor por su interpretación como Jonathan Larson, en Tick, Tick... Boom!

Andrew Garfield en "Tick, Tick...Boom!" (Macall Polay/Netflix vía AP / AP)

Las reacciones y las felicitaciones a su nominación no se hicieron esperar para el actor Andrew Garfield.

Ante esto durante una entrevista para el podcast Happy Sad Confused, Josh Horowitz, el actor ahora nominado al Óscar 2022, Andrew Garfield reveló que recibió mensajes muy especiales.

Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland, los Spider-Man (Sony)

Dichos mensajes que Andrew Garfield recibió fueron de sus “hermanos araña” los actores Tobey Maguire y Tom Holland con los que compartió crédito en ‘Spider-man: No Way Home’.

“Recibí mensajes de texto de Tom y Tobey, muy, muy dulces. Ya sabes, los hermanos araña están en acción hoy, han sido un gran apoyo, todo fue muy, muy encantador.” Andrew Garfield

Lo que deja ver que la especial amistad entre Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield está más que presente en los momentos especiales.

🕷 | NOSSOS IRMÃOS ARANHAS



Em uma nova entrevista, o ator Andrew Garfield contou que Tom Holland e Tobey Maguire mandaram uma mensagem, o parabenizando por ser indicado ao #Oscar



Nós que pedimos por isso, sim. 🫂🤍 pic.twitter.com/oMgQwPwiuC — Los Teiosos 🕸️ (@losteiosos) February 9, 2022

Andrew Garfield reacciona a su nominación al Óscar 2022

Aunque no es la primera vez que Andrew Garfield es nominado, el actor reaccionó sorprendido tras recibir la mención como Mejor Actor al Óscar 2022.

Esto luego de que Andrew Garfield fuera abordado por la revista Entertainment Weekly, en donde se dijo más que emocionado.

“¿Qué genial es esto?, Estoy muy contento por Kirsten. Su actuación en El poder del perro es insuperable. Y Benedict. Obviamente, J.K., soy un gran fan. Es genial. Ha sido una mañana muy emocionante”. Andrew Garfield

Dichas declaraciones de Andrew Garfield hacen referencia a tres actores que han formado parte de la saga de Spider-Man: Kirsten Dunst, J. K. Simmons y Benedict Cumberbatch.

Andrew Garfield (AP)

Asimismo, Andrew Garfield expresó su gratitud por la nominación al Oscar 2022, esto debido a que es la segunda en su carrera.

El actor recibió anteriormente en 2016, la nominación al Premio de la Academia como Mejor Actor por su papel de Desmond Doss en la película ‘Hacksaw Ridge’.

Por otra parte, Andrew Garfield también reaccionó a que ‘Spider-Man: No Way Home’ no obtenga más nominaciones y solo a Efectos Especiales.

“No puedo comentar sobre eso, particularmente. Realmente amo esa película y realmente amo a Amy Pascal y Jon Watts y Kevin Feige y, obviamente, a Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tobey Maguire y todo el elenco.” Andrew Garfield

Asimismo, Andrew Garfield expresó que ‘Spider-Man: No Way Home’ ha sido algo que nadie imaginó, por lo que se dijo agradecido de ser parte de este momento.

En donde la experiencia no sólo ha sido para ellos como actores, sino también para el público que ha abarrotado los cines.

“Spider-Man es obviamente una de esas películas en este momento y eso es genial, y estoy muy, muy agradecido de ser parte de eso.” Andrew Garfield