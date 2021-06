Andrés García y Julio Iglesias compitieron 10 años por ver quién tenía más mujeres

El actor Andrés García está orgulloso de su trayectoria artística pero sobre todo de haber sido el galán -según dice- más asediado de su época.

Razón por la que en cada entrevista se jacta de presumir cuántas mujeres han estado a su lado, tema del que hoy vuelve hablar.

En declaraciones para el programa Hoy, donde dijo haber disfrutado al máximo su cumpleaños número 80, Andrés García reveló el por qué de su competencia con Julio Iglesias.

Aunque uno es actor y el otro cantante, esto no impidió que Andrés García y Julio Iglesias compitieran por el simple hecho de ser amantes de las mujeres.

Sí, según ‘el consentido de Dios’ compitió muchos años Julio Iglesias porque ambos querían tener más mujeres frente a otro . ¿Quién ganó?

“Estuvimos en competencia muchos años, como 8 o 10 años, para ver quién tenía más mujeres y finalmente él solito lo aclaró, dijo ‘no, pues ya me ganó Andrés’”, asegura el actor sin hacer menos a su adversario.

“(Él) también se echó su buen grupo de mujeres, no fue ningún santo casto, igual que yo”, señaló así como reveló su secreto para tener muchas mujeres.

Andrés García revela por qué tuvo muchas mujeres

Aunque es el creador de la bombita, la cual asegura usa y muy seguido, Andrés García no usa remedios mágicos para conquistar mujeres.

El actor asegura que simplemente no perdía su tiempo en aquellas mujeres que lo rechazaban.

“A mí nunca se me resistió mucho ninguna mujer porque la que me decía ‘no’, dos veces, ya no me volvía a ver”, explica asegurado que no era ningún rogón .

Asimismo deja claro que había muchas candidatas para estar con él por lo que no considera una verdadera derrota haber sido rechazado.

Finalmente no perdió la oportunidad de coquetearle a la entrevistadora.