El pasado 24 de mayo Andrés García celebró sus cumpleaños número 80, en entrevista con ‘Sale el Sol’ el actor confesó que no desea pasar de los 85 años.

El actor destacó que uno de sus mayores temores es que no pueda ser autosuficiente, por lo que no quiere llegar a una edad donde tenga que depender de otras personas.

Andrés García ha realizado varias entrevistas en las que ha revelado que se encuentra muy bien de salud y se encuentra disfrutando sus días en la playa.

El actor acaba de cumplir 80 años y ahí reveló que no quiere enfrentarse a todos los problemas que vienen con la edad.

“Nunca pensé que iba llegar a los 80, son muchos años y pesan. Estoy muy agradecido, lo que yo no quiero es estar con todos los achaques que trae la edad, te quedas sin fuerza, no puedes caminar bien, te duele todo”

Andrés García confesó que siempre ha tenido el temor de no ser autosuficiente y por ese motivo espera no pasar de los 85 años.

“Yo me sigo valiendo por mí mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual”