Andrea Legarreta mostró sus deseos de conocer a Gerard Piqué ahora que se encontraba de visita en México, pero todo cambió cuando le recordaron que le fue infiel a Shakira.

En medio de la controversia por la nueva canción de Shakira ‘El Jefe’, se dio a conocer que Gerard Piqué -de 36 años de edad- se encontraba en México.

Durante el programa Hoy se dio a conocer que Gerard Piqué acudió a Televisa porque había grabado algo junto a Miguel Layún.

En ese momento Andrea Legarreta se mostró decepcionada de que no haya podido conocer a Gerard Piqué, pero todo cambió cuando le recordaron que le fue infiel a Shakira de 46 años de edad.

Andrea Legarreta de 52 años de edad, también trató de defender a Gerard Piqué para que disminuya el hate en su contra.

Desde que anunciaron su separación, Shakira y Gerard Piqué se han encontrado en el ojo del huracán luego que se destapó la infidelidad del exfutbolista.

Es por ello por lo que usuarios se sorprendieron cuando se reveló que Gerard Piqué se encontraba en la Ciudad de México por un asunto de trabajo.

Durante el programa Hoy se habló sobre la presencia de Gerard Piqué en México y revelaron que estuvo presente en las instalaciones de Televisa.

Wendy Guevara besa y le restriega su pechonalidad a Nicola Porcella, pero dice no estar enamorada

Andrea Legarreta lamentó que no se haya enterado antes, pues todo lo que escuchaban eran rumores de que si se encontraba en la televisora.

Galilea Montijo puntualizó que ella se había enterado que Gerard Piqué se encontraba grabando algo con el futbolista Miguel Layún -35 años-.

Andrea Legarreta había mostrado su interés de conocerlo, pero todo cambió cuando Galilea Montio puntualizó que las personas no le perdonan su infidelidad a Shakira.

En ese momento Andrea Legarreta destacó que se había confundido y que estaba feliz de que no le hubieran avisado de la visita de Gerard Piqué.

“A Piqué, yo estoy confundida no que bueno que no me avisaron”

Andrea Legarreta