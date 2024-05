Parece que un pleito entre los RBD -del que había rumores- terminó por salir a la luz, pues tras un post de Anahí felicitando a quien los habría robado, terminó por revelar todo.

Antes de que terminara la gira de RBD, ya se decía que la agrupación había destituido a Guillermo Rosas, quien entró al proyecto como parte de una sociedad que firmaron.

Sin embargo, Guillermo Rosas siempre fue más cercano a Anahí -de 40 años de edad- y a Christian Chávez, a quienes en algún momento les manejó su carrera musical.

Esto llevó a que Anahí decidiera actuar en cuenta propia para librarse de rencores por supuesto mal manejo del dinero de RBD y lo que fue una felicitación de cumpleaños terminó en las pruebas de que sí estarían divididos.

RBD (Guillermo Rosas Instagram @guillermorosas)

Esto fue lo que Anahí hizo y que ventiló que los RBD están peleados

Anahí se mostró muy entusiasmada por el regreso de RBD a los escenarios, pero también quien habría hecho que el vaso se derramara y explotara todo.

Antes de que incluso RBD llegara a México con su gira, ya se mencionaba que habían destituido a Guillermo Rosas, quien en el pasado fue mánager de Anahí y con la agrupación entró como parte de la sociedad.

Más tarde se confirmó que Rosas sí salió de la sociedad y que tuvieron problemas monetarios con él, pero los RBD aún no lo veían como culpable porque aseguraban que seguían investigando.

En este tiempo, los rumores aseguraban que Anahí no había entrado a aquella demanda que querían ponerle a su ex mánager, porque ella apostada por su amistad y no quería problemas.

Ahora sorprendió que luego de no haber hecho declaración alguna sobre la situación con Guillermo Rosas, Anahí le dedicó una felicitación de cumpleaños pública, diciendo que no le guarda rencor.

“En mi libro de vida no hay espacio para el rencor. Guardo recuerdos felices y olvido rápido los que pudieron lastimar (...) Un corazón libre no guarda equipaje. Feliz cumpleaños. Te deseo paz, amor y salud siempre”. Anahí, cantante.

Anahí (captura de pantalla / Anahí Instagram @anahí)

Pero tal parece que esta felicitación a quien es acusado de haberle robado a RBD, fue la gota que derramó el vaso, pues luego Anahí tuvo que mandar otro comunicado.

Anahí señaló que la forma en que ella tenía para sanar su amistad con Guillermo Rosas, era “dejar ir sin cualquier rencor”.

Asimismo, apuntó que en la parte legal sí está de acuerdo con que el proceso sobre Guillermo Rosas siga, “con total transparencia”.

Anahí y Guillermo Rosas (captura de pantalla)

Sin embargo, este último comunicado, únicamente provocó una oleada de post compartidos por los integrantes de RBD que todos ven como indirecta.

¿Dulce María se sintió traicionada por Anahí? Este post se le ve muy relacionado con la situación de RBD

Luego de que Anahí felicitara a quien les robó y luego mandara un comunicado explicando el motivo por el que lo hizo, Dulce María lanzó un post que se ve muy de indirecta.

A través de un texto escrito por la cuenta de @soyhumanologo en Instagram, Dulce María compartió en sus historias un texto que ven alineado a lo que pasa con RBD.

Esto debido a que el texto habla de madurez, lealtad, honestidad y paz.

“Madurez es cuando te das cuenta de que la gente no puede darte lo que no puede darse a sí misma, así que dejas de esperar lealtad de gente que se traiciona a sí misma, dejas de esperar honestidad de gente que se miente a sí misma y que dejas de esperar paz de gente que está en guerra consigo misma”. Texto que Dulce María compartió.

Dulce María (Dulce María Instagram @dulcemaría)

Pero no todo termina ahí, pues al juego de las indirectas se le sumó un integrante más de RBD.

Christopher Uckermann concuerda con Dulce María de RBD ¿sobre Anahí?

Se cree que un post de Dulce María fue en modo de indirecta para Anahí, pero ahora se le suma Christopher Uckermann con el mismo pensamiento, pero algo más.

Hay más señales de que RBD podría estar disuelto por una felicitación a quien los robó, pues Christopher Uckermann casualmente compartió el mismo post que Dulce María subió.

Por otra parte, agregó uno más, en el que está un simple texto que habla sobre el respeto que cada persona debe tener por sí misma.

“El respeto por ti mismo tiene que ser más fuerte que tus sentimientos”. Texto compartido por Christopher Uckermann.

Christopher Uckermann comparte texto ¿como indirecta a Anahí? (@christophervuckermann)

Hasta el momento, ha sido Christian Chávez y Maite Perroni quienes no han entrado al juego de las indirectas a Anahí de RBD.