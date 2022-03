Andrea Legarreta pide estar al pendiente de las niñas para evitar casos como el de Sasha Sokol. La conductora del programa Hoy les pidió a los padres tener gran cuidado con sus hijas.

Durante el programa Hoy Andrea Legarreta señaló que Sasha Sokol había sido muy valiente por hablar de su relación con Luis de Llano en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En entrevista con varios medios, Andrea Legarreta destacó que es un tema muy delicado ya que Sasha Sokol es una persona que quieren mucho ya que es como una hermana para Erik Rubín.

Tras entrevista de Luis de Llano con Yordi Rosado, Sasha Sokol compartió un mensaje en donde reveló que el productor había abusado de ella cuando era menor de edad.

Diversas celebridades han mostrado su apoyo a Sasha Sokol, tal fue el caso de Andrea Legarreta quien pidió a los padres estar al pendiente de sus hijos para evitar que sucedan más casos como el que vivió la exintegrante de Timbiriche.

En video compartido por el periodista Edén Dorantes, Andrea Legarreta señaló que lo importante del mensaje de Sasha Sokol es que había adultos que sabían de la relación y no se hizo nada.

Andrea Legarreta destacó que los únicos que pueden saber qué pasó en realidad son Sasha Sokol y Luis de Llano, aunque señaló que como padres se debe de tener mucho cuidado cuando van surgiendo este tipo de historias.

“Es una historia muy distinta a las historias cuando las acciones no son consensuadas, claro no dejaba de ser una menor y me asusta mucho hasta pensar en eso, porque si no decides de quién te enamoras hay que ser muy cuidadosos como padres”

Andrea Legarreta