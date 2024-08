¿Shanik Berman decepcionó a Andrea Legarreta? La conductora muestra su disgustó por cómo salió de La Casa de los Famosos México 2024.

Pese a que se había convertido en una de las favoritas de La Casa de los Famosos México 2024, Shanik Berman -de 65 años de edad- se convirtió en la segunda eliminada.

Shanik Berman se perfilaba como la ganadora de La Casa de los Famosos México 2024, pero actitudes mostradas en los últimos días hizo que todo cambiará.

Así le pasó a Andrea Legarreta -de 53 años de edad-, quien en pleno programa Hoy mostró su decepción por la manera en la que salió Shanik Berman.

Andrea Legarreta no dudo en mostrarse triste después de que Shanik Berman había conquistado al público y todo se echo ha perder pues consideró que salió de la peor manera de La Casa de los Famosos México 2024.

Como cada lunes los conductores de Hoy no dudaron en comentar sobre lo qué se vivió en la gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2024.

Además de Arath de la Torre -de 49 años de edad-, los conductores de Hoy también le mostraron su apoyo a su colaboradora Shanik Berman.

Incluso los conductores de Hoy se mostraron sorprendidos por cómo Shanik Berman se estaba robando La Casa de los Famosos México 2024.

Pero todo cambió en los últimos días y varios empezaron a mostrar su decepción por las actitudes de Shanik Berman, tal es el caso de Andrea Legarreta.

Y es que durante el programa Hoy, Andrea Legarreta no dudo en mostrar su decepción con la manera en la que salió Shanik Berman.

Andrea Legarreta lamentó que Shanik Berman haya echado a perder todo lo que había construido en La Casa de los Famosos México 2024.

En ese sentido, Andrea Legarreta consideró que hacerse la víctima, traicionar a las personas y el llorar, no le ayudó a Shanik Berman.

Andrea Legarreta sacó las garras por Arath de la Torre al señalar que jamás traicionó a Shanik Berman en La Casa de los Famosos México 2024.

“Salir y decirle a quién no te hizo nada te odio, no la traicionó nunca, de los más frontales en esa casa ha sido Arath con todos”

Galilea Montijo se molestó al hablar como los habitantes no se atreven a decir las cosas de frente en los posicionamientos de La Casa de los Famosos México 2024.

Durante su participación, Galilea Montijo señaló que con los habitantes son claros sobre de qué se tratan los posicionamientos, pero nadie lo hace.

“Se les está di y di antes del posicionamiento ‘posiciónate con quien quieras que se vaya esta noche’ y dale los motivos no porque roca, no me gusta como cocinas, vistes, no ‘por qué quieres que esa persona se vaya’”

Galilea Montijo