Erik Rubín -de 53 años de edad- lo tiene claro, no retomará su relación amorosa con Andrea Legarreta aunque sea una de las mujeres que más ama.

Aunque muchas personas dieron por hecho que Erik Rubín y Andrea Legarreta -de 53 años de edad- retomarían su matrimonio, no fue así.

Es verdad que el cantante y la conductora de Hoy conviven gran parte del día, pero no están juntos como pareja, sino como socios y amigos.

Erik Rubín ya llama “mejor amiga” a Andrea Legarreta y sí se ve con nueva novia

En un nuevo encuentro con la prensa, Erik Rubín aclaró cuál es su relación con Andrea Legarreta, la mamá de sus dos hijas.

De acuerdo con Erik Rubín, Andrea Legarreta es una de las mujeres que más ama, por lo que hoy es su mejor amiga y nada más.

Erik Rubín y Andrea Legarreta (@erikrubinoficial / Instagram)

“Es alguien a quien amo y amaré por siempre”, dice el ex Timbiriche y recuerda que aunque son una gran familia, pero ya no hay pasión entre ambos.

“Somos familia, tenemos una gran relación y los más afortunados y beneficiados son nuestras hijas y nosotros, nunca tuvimos una guerra, todo fue desde el amor. Hoy en día soy el más afortunado de tener una mejor amiga que se llama Andrea Legarreta” Erik Rubín

Asimismo, el también actor del Musical Vaselina dice estar abierto al amor y aunque no le urge iniciar una nueva relación, sí desea tener novia.

“Ahorita es algo en lo que todavía no pienso, no lo aterrizo, será una transición a la cual ya llegaré, obviamente sí quiero abrirme a esa posibilidad más adelante” Erik Rubín

Erik Rubín reprueba ataques contra Ángela Aguilar

Erik Rubín dice confiar en sus hijas, sobre todo ahora que una de ellas se fue con su novio de vacaciones y desató críticas.

Pues aseguraron que podría quedar embarazada como Ángela Aguilar.

El comentario no gustó a Erik Rubín, quien reprueba que existan personas que se sientan con autoridad moral para juzgar a otras personas por cómo llevan su vida.

“Es muy feo cualquier ataque a quien sea, tenemos que regular eso, a través de redes es bien fácil, es de gente que da la cara y que está malita por que qué sentimientos y qué clase de persona debes ser para atacar a una persona así” Erik Rubín

Por lo que el cantante agradece que sus hijas sean lo suficientemente maduras para tomar las críticas de quién vienen.

Así como pide que no le pregunten sobre el futuro de sus hijas respecto a su vida amorosa, ya que falta mucho para verlas llegar al altar.

“Todavía no me toca, no se adelanten por favor”, repetía Erik Rubín mientras daba por concluida la entrevista.