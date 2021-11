Andrea Legarreta dice que Galilea Montijo está destrozada porque ya se cansó de todos los rumores que han surgido en torno a su persona y familia.

Galilea Montijo se encuentra en medio de la polémica luego de que el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández la vinculó sentimentalmente con Arturo Beltrán Leyva alias ‘El Barbas’.

“Es un libro que no quiero ver, ni me interesa ver. No es un tema que a mí me interese y desconozco los motivos por lo que mencionan a varias personas conocidas”

