Andrea Legarreta dice que Erik Rubín no le podía decir que no a María Conchita Alonso

María Conchita Alonso volvió a generar polémica luego de que revivió que mantuvo un romance con Erik Rubín. Aunque no es la primera vez que la cantante habla de esta relación, Andrea Legarreta fue cuestionada al respecto.

En entrevista con varios medios, Andrea Legarreta destacó que no se ofende por este tipo de declaraciones, ya que María Conchita Alonso es una mujer muy bella.

Andrea Legarreta destacó que ella conocía del romance y puntualizó que Erik Rubín fue un “coquetazo”. Además señaló que el cantante fue muy afortunado por tener un romance con María Conchita Alonso.

La conductora de Hoy destacó que durante su vida, Erik Rubín ha mantenido varios romances e incluso destacó que es un hombre afortunado ya que María Conchita Alonso es una gran mujer.

En ese sentido, Andrea Legarreta reconoció que María Conchita Alonso es una mujer extremadamente bella que sigue levantando pasiones.

Sobre la diferencia de edad entre María Conchita Alonso y Erik Rubín, Andrea Legarreta destacó que no tiene relación ya que a los hombres le gustan las mujeres bellas sin importar la edad.

En ese sentido Andrea Legarreta puntualizó que a veces se sataniza sobre andar con personas mayores, pero al final si te gusta una persona la edad no importa.

En el video Andrea Legarreta destacó que ese tipo de comentarios no la ofenden, sino todo lo contrario.

“Y ¿quién no?, si las mujeres también éramos fans de María Conchita y hasta la fecha es una mujer bella y encantadora, yo no me ofendo, ni me siento mal, al contrario”

Andrea Legarreta