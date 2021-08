Andrea Legarreta desea que Laura Bozzo “se arregle” con SAT

Andrea Legarreta comentó sobre el estado de salud de Paty Navidad tras su contagio de Covid-19, y de la situación que vive Laura Bozzo.

Y es que a las afueras de Televisa San Ángel, la conductora del matutino ‘Hoy’, Andrea Legarreta fue intersectada por un grupo de reporteros, quienes la cuestionaron sobre las temáticas.

Sobre la situación de Laura Bozzo, quien e stá enfrentando una orden de aprehensión en su contra por presunta evasión fiscal , Andrea Legarreta no dijo más que desearlo lo mejor.

Y es que a pesar de que Laura Bozzo, es señalada de un presunto delito fiscal por más de 12 millones de pesos, Andrea Legarreta destacó nunca ha tenido problemas con la conductora.

Y aunque no quiso dar más opiniones del tema, dijo que sí considera la situación de la conductora argentina “triste”.

“También me da tristeza que quizás por malas decisiones de otros, o no sé, la verdad es que no quiero opinar, pues una señora tenga que pasar una situación así.”

Andrea Legarreta