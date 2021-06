A través de las redes sociales se difundieron unas fotos en las que se puede ver a Erik Rubín bailando con una influencer que se hace llamar ‘Reina venenosa’.

Debido a que no se apreciaba que en el lugar estuviera Andrea Legarreta, surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad.

El pasado 1 de abril, Andrea Legarreta y Erik Rubín celebraron 21 años de matrimonio. La pareja siempre se ha mostrado muy unida.

Sin embargo, a través de las redes sociales circularon fotos en las que aparecía Erik Rubín en una fiesta en Tulum. De acuerdo con las imágenes presentadas el cantante se encontraba bailando con una influencer.

Tras rumores de una supuesta infidelidad, Andrea Legarreta habló sobre el tema y se burló de las fotografías que fueron difundidas.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta destacó que ya no se puede bailar con nadie sin que salgan rumores de que hay una relación más allá.

Cuando se presentó la sección de espectáculos ‘Desayunando y chismeando’ Andrea Legarreta se encontraba bailando entre Paul Stanley y Raúl Araiza .

En ese momento Andrea Legarreta señaló hay ya no voy a baila porque luego surgen los rumores de que ya estoy saliendo con alguien más.

“Mejor me siento, mejor no bailo, no vayan a decir que ando contigo porque estoy bailando a lado tuyo”

Andrea Legarreta