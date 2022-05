Durante el programa Hoy se reveló que Andrea Legarreta compartirá pantalla con Bárbara de Regil en una nueva película exclusiva para el servicio de streaming: ViX.

Andrea Legarreta se mostró muy feliz de poder regresar a la actuación con un nuevo proyecto. Aunque no quiso revelar más detalles sobre la cinta, la presentadora destacó que realizará una participación especial.

Luego de las burlas que recibió por parte de Arath de la Torre y Andrea Legarreta, Bárbara de Regil se mostró muy feliz de estar en la televisora de San Ángel con un nuevo proyecto.

A finales del mes de septiembre se reveló que Bárbara de Regil habría visitado las instalaciones de la televisora de San Ángel. En ese momento Arath de la Torre y Andrea Legarreta hicieron comentarios en torno de burla sobre su presencia.

A ocho meses de haber sido vista en la televisora de San Ángel, Bárbara de Regil regresó al canal y reveló que se encuentra trabajando en una nueva película para el servicio de streaming: ViX.

Pero la sorpresa se lo llevaron los seguidores de Andrea Legarreta, pues durante el matutino se reveló que la conductora regresaría a la actuación.

Aunque no quiso revelar más detalles de su participación, Andrea Legarreta compartió que vivió un gran momento e incluso destacó que Bárbara de Regil es una mujer encantadora.

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta compartió una imagen en donde aparece con Bárbara de Regil, Natalia Téllez, Jesús Zavala y Erick Elías.

En entrevista para el programa Hoy, Bárbara de Regil se mostró muy contenta de estar en la televisora de San Ángel.

Bárbara de Regil confesó que por el momento no hay ninguna propuesta de algún proyecto en la televisora de San Ángel, pero se mostró abierta a las invitaciones que le lleguen.

Durante su conversación Bárbara de Regil también habló sobre la importancia del amor propio y de mostrarse tal y como se es.

“Todavía no, terminé mi contrato con otra televisora, después me fui a otra en Estados Unidos, hice una película para Hollywood, ahorita regresé. Todavía no he tenido la oportunidad, pero me encantaría”

Bárbara de Regil