Andrea Legarreta celebra 22 años de matrimonio con Erik Rubín. A través de las redes sociales la pareja compartió emotivos mensajes para celebrar su amor.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta confesó que ha pasado momentos complicados con Erik Rubín, pero su amor los ha mantenido juntos para convertirse en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo.

Andrea Legarreta sorprendió a sus seguidores al compartir fotos de su boda con Erik Rubín. La conductora del programa Hoy se mostró muy agradecida por la familia que ha podido formar.

Andrea Legarreta cree que Will Smith opacó su triunfo en los Oscar 2022 al pegarle a Chris Rock

Andrea Legarreta dice que la relación de Sasha Sokol con Luis de Llano fue aceptada, pero no correcta

Este 1 de abril Andrea Legarreta y Erik Rubín se encuentra de celebración y es que hace 22 años se casaron. Desde ese momento la pareja se ha mostrado muy unida.

Durante el programa Hoy, Andrea Legarreta confesó que durante su matrimonio han existido momentos complicados, pero han podido superarlos gracias al gran amor que se tienen.

Andrea Legarreta destacó que se casó convencida de que Erik Rubín era el hombre de su vida por lo que se encuentra muy feliz de lo que ha logrado.

“Muy feliz, yo creo que cuando te casas, enamorada y feliz y convencida de que esa es la persona, pues pasa el tiempo y pasas muchas cosas y el amor si es perfecto, pero los seres humanos no lo somos”

En su participación, Andrea Legarreta reconoció que en estos 22 años no ha sido todo felicidad, pero han descubierto que vale la pena seguir juntos.

A pesar de los momentos difíciles, Andrea Legarreta puntualizó que se encuentra muy feliz con Erik Rubín y la familia que han formado.

Cachetada de Will Smith revive cuando Tupac Shakur habría intentado pegarle, pero Jada Pinkett lo impidió

Así habría reaccionado Jada Pinkett Smith a la cachetada de Will Smith a Chris Rock

“Cuando te das cuenta que van andando en el mismo camino junto y que el amor es lo que los une, y que vale la pena seguir, pues no puedes tirar todo eso a la basura, y la verdad es que nosotros somos muy felices, hemos pasado etapas complicadas”

Andrea Legarreta aprovechó ese momento para enviarle un mensaje a todas las parejas de que vale la pena luchar por el amor.

“Decirle a la gente que se ama y que cree en el amor, que vale la pena luchar por él, que no se esperen a que llegue a lo mejor, ay, un momentito, algo que los sacude, que los hace quizás cuestionarse, que sean honestos ustedes mismos, que sean honestos por su amor y que de verdad vale la pena”

A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta también compartió un emotivo mensaje en donde compartió algunas imágenes del día de su boda.

Andrea Legarreta señaló que a 22 años se da cuenta de que fue una buena decisión haberse casado con Erik Rubín. La conductora del programa Hoy se mostró muy agradecida de que hayan podido superar los momentos complicados.

“22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar… Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos… Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles…”

Andrea Legarreta