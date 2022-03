Andrea Legarreta cree que Will Smith opacó su triunfo en los Oscar 2022 al pegarle a Chris Rock.

El domingo 27 de marzo se llevó a cabo la 94 edición de los Premios Oscar en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Uno de los momentos más comentados de la noche fue el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock.

En medio de la controversia que se ha generado, Andrea Legarreta cuestionó el humor que se ha usado en los premios Oscar, pues señaló que muchas de las bromas han pasado la línea del respeto.

Will Smith, uno de los ganadores de los Oscar 2022, generó gran polémica luego de que golpeó a Chris Rock por burlarse de la alopecia de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Este momento ha sido muy comentado en las redes sociales, por lo que los conductores del programa Hoy no dudaron en hablar sobre la controversia.

Durante su intervención, Andrea Legarreta destacó que Will Smith opacó su noche al golpear a Chris Rock pues nadie se encuentra hablando de su triunfo como ‘Mejor actor’ gracias a su actuación en ‘King Richard’.

Andrea Legarreta puntualizó que en los últimos años el humor que se utiliza en los Oscar ha subido de tono y muchas veces se hacen bromas muy pesadas sobre las celebridades.

En su conversación, Andrea Legarreta se pronunció en contra de la violencia, aunque señaló que probablemente Chris Rock no sabía que Jada Pinkett Smith padecía de alopecia.

“Nada justifica la violencia de ninguno de los dos lados, quizás no se si él no sabía que ella tiene alopecia, que es un tema que seguramente le genera tristeza, dolor o angustia. Yo por ejemplo no lo sabía, no tienes por qué saberlo”

Andrea Legarreta