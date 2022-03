Andrea Legarreta presume que va a ir al concierto de Coldplay y se encuentra muy emocionada pues se trata de una de sus bandas preferidas.

Al inicio del programa Hoy, Andrea Legarreta señaló que ella se encontraba muy emocionada ya que podrá asistir a uno de los conciertos que ofrecerá Coldplay en México.

Tras presentarse con gran éxito en Monterrey y Guadalajara, Coldplay se presentará en la Ciudad de México en abril.

Coldplay provoca cambio de horario en el CD Guadalajara vs CF Monterrey

Andrea Legarreta se ha consolidado en el mundo de la televisión como una de las presentadoras principales del programa Hoy, sin embargo también ha mostrado su gran amor por la música.

Al inicio del programa Hoy, Andrea Legarreta fue la encargada de anunciar una nota sobre los conciertos de Coldplay en México.

Fue en ese momento que no pudo contener su emoción y señaló que ella estará presente en uno de los conciertos que ofrecerá la banda inglesa en México.

Andrea Legarreta destacó que sabía que era información que no le interesaba al público, pero ella lo decía porque se encontraba muy emocionada.

En ese momento Tania Rincón señaló que ella también asistiría a uno de los conciertos de Coldplay en México.

Al presentar una nota sobre que Coldplay está preparando una canción de Juan Gabriel, que podrían interpretar en los conciertos que tienen programados en México.

Martha Figueroa se burló de la situación al asegurar que el abogado de los herederos de Juan Gabriel les hablará para prohibirles que canten esa canción como lo ha hecho con otras celebridades.

En ese sentido Martha Figueroa les pidió a los integrantes de la banda inglesa que tengan cuidado, pues hasta ahora varias celebridades han sido demandadas por querer cantar temas de Juan Gabriel.

“A ver si no llega el licenciado Pous no, no puede cantar Juan Gabriel”

Martha Figueroa