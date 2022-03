Andrea Legarreta dice que Erik Rubín no necesita su permiso para estar en ‘Perrísimas’. La conductora del programa Hoy confirmó que si habían buscado a su esposo para que estuviera con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio.

Durante el programa Hoy Andrea Legarreta destacó que no tiene ningún problema ni con Alejandra Guzmán ni con Paulina Rubio, por lo que no le importaría que Erik Rubín participará con las cantantes en su gira.

Tras rumores de que Andrea Legarreta no había dejado estar a Erik Rubín con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, la conductora señaló que eso no es así e incluso señaló que a ella le encantaba la idea.

Paulina Rubio, Erik Rubín y Alejandra Guzmán. (Especial)

Andrea Legarreta asegura que no tiene ningún problema ni con Alejandra Guzmán ni con Paulina Rubio

Alejandra Guzmán ofreció una conferencia de prensa donde se mostró muy emocionada por el inicio de su gira ‘Perrísimas’ junto a Paulina Rubio. Ahí fue cuestionada sobre la posible participación de Erik Rubín.

De manera de broma, Alejandra Guzmán señaló que no sabía si Andrea Legarreta le iba a dar permiso para que el cantante se subiera al escenario junto a ellas.

“No sé si su mujer lo deje, ahí está el problema” Alejandra Guzmán

Al regresar de la nota de inmediato los conductores del programa Hoy le cuestionaron a Andrea Legarreta si le daría permiso a Erik Rubín para que participe con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en sus conciertos.

De manera contundente Andrea Legarreta destacó que Erik Rubín no le tiene que pedir permiso para nada de lo que quiera hacer.

“Me da mucha risa que digan que, si le daría permiso, no me tiene que pedir permiso de nada, de verdad no, lo he dicho una y mil veces, en verdad” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta puntualizó que no tiene ningún problema ni con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, además señaló que ya ha trabajado con ambas sin ninguna clase de rivalidad.

“Con las dos ya compartí trabajos, compartí entrevistas, te digo, estuve en la boda de mi Ale, que la amo, que la admiro, me parece espectacular, gracias por lo que dijiste de mí en la entrevista amor, y la verdad es que al final sí creo que sería muy atractivo” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta revela que estaría increíble que Erik Rubín se uniera a Alejandra Guzmán y Paulina Rubio

Andrea Legarreta confesó que de hecho se había invitado a Erik Rubín para que se uniera a Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, pero desafortunadamente no se pudo concretar debido a los compromisos que ya tenía el cantante.

“La verdad, sí ya lo habían invitado, les quiero decir, nada más que no ajustaron, gracias a Dios él tiene muchísima chamba, no ajustaron porque son muchas fechas y la verdad es que cuando él me dijo, le dije ‘¡está increíble!’, de verdad está increíble” Andrea Legarreta

En este sentido Andrea Legarreta no descartó la posibilidad de que en algún momento Erik Rubín pueda participar con Alejandra Guzmán y Paulina Rubio en su gira.

“De pronto sucede verdad, no te digo que no, pero estaría padrísimo, a mí no me tiene que pedir permiso de nada” Andrea Legarreta

Galilea Montijo bromeó y señaló que estaría bueno que Erik Rubín estuviera en medio mientras que ellas cantaran.

“Estaría padre que le cantara la de ‘Hey Güera’ y él con sus oblicuos así, no sé, estoy pensando” Andrea Legarreta

De inmediato Andrea Legarreta puntualizó que la idea es que Erik Rubín también participe cantando.

“No, si va a estar que cante, no va a estar nada más así de…” Andrea Legarreta

Galilea Montijo replicó: “Ya sé güey, ya estoy pensando en el show, o sea, en vender, acuérdate que lo mío es el escándalo, yo estoy pensando en vender boletos”.

Por último Andrea Legarreta señaló que Alejandra Guzmán y Paulina Rubio van a tener gran éxito solas.

“Evidentemente ellas dos solas van a ser un gran éxito, les va a ir increíble” Andrea Legarreta