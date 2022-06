¿Andrea Escalona estará en la marcha LGBT? Ahora que la conductora televisiva se ha propuesto cuidarse más, nos preguntamos si participara en tan espero evento... Esto es lo que sabemos.

Interceptada por el periodista Edén Dorantes, abordo de su vehículo, Andrea Escalona dijo estar feliz por su embarazo así como compartió que apenas ha subido de peso 500 gramos.

“No ha sido nada”, dijo y agradeció los cuidados de su médico de cabecera quien “la trae en friega” y le aconsejó cuidarse más, lo que la hizo dudar entre asistir o no a la marcha LGBT que tendrá lugar el día de mañana 25 de junio en CDMX.

Andrea Escalona está embarazada (Especial)

“Se me está complicando ir a la marcha porque mi doctor me ha prohibido estar en tumultos por covid-19″, dijo y recordó que en pasadas marchas ella ha participado siempre abordo de un carro alegórico

“Tengo que hablar con Vicky para ver qué. Es algo que siempre he apoyado, yo siempre me he subido, he llegado al zócalo, he hecho el recorrido pero justamente hay un alto riesgo de covid”, subrayó la conductora de 35 años de edad.

Así como dejó entrever que hablará con las personas que la invitaron a cortar el listón que dará el inició a la marcha Gay para ver si hay alguna forma de que este segura y apartada.

“Para que le buscas tres pies al gato... Veré si puedo llegar a cortar el listón o si en esta ocasión mandaré mis bendiciones lo que tenga que hacer desde mi trinchera”, finalizó.

Andrea Escalona aún desconoce el sexo de su bebé

Por otro lado, Andrea Escalona dice desconoce el sexo que tendrá su primer bebé, producto de su relación con Marco, su actual pareja.

Debido a que tiene 13 semanas de embarazo aún no está claro si se trata de una niña o un niño, para estar seguros, el médico le pidió esperar hasta la semana 17.

Mientras tanto, aunque la hija de Magda Rodríguez quiere descubrir el sexo por medio de su intuición, confiesa que esto le cuesta ya que primero pensó que tendrá una niña y hoy siente que se trata de un varón. *Tiempo al tiempo.