Andrea Escalona comparte su primera foto embarazada luego de que sorprendió a sus compañeros y seguidores al anunciar en el programa Hoy que pronto se convertiría en mamá.

Este miércoles 22 de junio, Andrea Escalona de 35 años de edad anunció con gran emoción que tiene 3 meses de embarazo por lo que pronto le dará la bienvenida a su primer hijo fruto de su relación con Marco.

Andrea Escalona suele mantener su vida privada alejada de los medios de comunicación, por eso sorprendió a todos cuando anunció que estaba embarazada, pues rumores apuntaban que podría tener una relación con Roberto Palazuelos.

Tras pesada broma a Paul Stanley, durante el programa Hoy se reveló que Andrea Escalona se convertiría en madre. La conductora confesó que tiene 13 semanas de embarazo.

Hasta ese momento Andrea Escalona había mantenido oculto su embarazo, incluso sus compañeros del programa Hoy se mostraron muy sorprendidos con la noticia.

A través de sus redes sociales, Andrea Escalona compartió su primera foto embaraza y de esta manera presentó por primera vez a su ‘Churrite’.

Andrea Escalona confesó que hasta el momento desconoce el sexo de su bebé, pero se encuentra muy emocionada de poder empezar una familia con su pareja Marco.

En su mensaje, Andrea Escalona puntualizó que los tiempos de Dios son perfectos. La conductora confesó que siempre fue su sueño convertirse en mamá por lo que esta disfrutando de esta etapa al máximo.

A casi dos años de la muerte de Magda Rodríguez, Andrea Escalona le agradeció pues sabe que su mamá le envió desde el cielo esta bendición que tanto esperaba.

Andrea Escalona destacó que su hijo llegará en un ambiente muy amado por su tía la productora de Hoy Andrea Rodríguez y su pareja Marco.

También agradeció a su papá por apoyarla siempre y estar en este momento con ella.

Andrea Escalona también agradeció al público por todo el apoyo que le han brindado siempre.

“Gracias al público que con ustedes también he compartido todos los momentos importantes en mi vida. Gracias Televisa, mi casa, hogar y familia siempre conmigo, con los míos, en los momentos más duros y felices”

Por último Andrea Escalona le mandó un mensaje a su bebé, pues puntualizó que le cambió la vida y le dio más alegría a su vida.

Andrea Escalona destacó que desde el día uno ha amado a su bebé y solo espera poder ser una gran mamá y ser un gran ejemplo para su hijo.

“Gracias a mi bebé; porque aún sin conocerte, todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido. Una alegría de saber que existes y estás ahí, TE AMO sin conocerte aún con todo mi”

Andrea Escalona