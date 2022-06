Lo dijo y se hizo realidad. Mhoni Vidente predijo el embarazo de Andrea Escalona, quien ayer dio la noticia con bombo y platillo en el programa Hoy, donde es conductora.

Luego de que Andrea Escalona revelara que tiene 13 semanas de gestación y que debutará en la maternidad al lado de su novio Marco, quien no forma parte del medio artístico, se revive la predicción de Mhoni Vidente.

Y es que la famosa vidente, en agosto de 2019, le aseguró a Andrea Escalona que después de reencontrarse con un viejo amor, encontraría a alguien, quien le iba a ofrecer casa y hasta le propondría matrimonio.

Así como le aseguró que con esta persona se convertiría en madre, posiblemente de gemelos. Cabe aclarar que Andrea Escalona solo está esperando un bebé y aún desconoce su sexo.

Por si fuera poco, en marzo de 2021, Mhoni Vidente dijo haber soñado con Magda Rodríguez, quien entre sueños le dijo que su hija pronto quedaría embarazada.

Mhoni Vidente predijo embarazo de Andrea Escalona (Hoy)

¿Mhoni Vidente regresa a Hoy?

Aunque la predicción no fue precisa y parece más un juego de adivinanzas, la productora Andrea Rodríguez estaría impactada con la predicción de Mhoni Vidente al punto que estaría considerando regresarle su espacio en el programa Hoy.

Matutino del que salió en 2019, ya que gran parte de la audiencia comenzó a quejarse de sus predicciones y sus desatinados horóscopos zodiacales.

No obstante, esto aún no está dicho ya que aunque Mhoni Vidente ha acertado en algunos sucesos, no está comprobado que la pitoniza efectivamente tenga voz de profeta.

Mhoni vidente (@mhoni1 / Instagram)

Andrea Escalona está embarazada

Por otro parte y regresando al principio de esta nota, Andrea Escalona está esperando a su primer bebé. Esta semana la conductora dio la noticia en el programa Hoy.

Así como compartió la imagen del ultrasonido que recientemente le realizaron para saber su estado y el de su bebé. La noticia dejó boquiabiertos a sus compañeros quienes creyeron que se trataba de una broma.

No obstante, después de recordar que Andrea Escalona se había comportado extraño en los últimos días ya que comenzó a cuidar más su salud, cayeron en cuenta que era evidente su estado.