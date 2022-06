Andrea Escalona lamenta que la gran actuación de Pablo Montero se vea manchada por su problema con el alcohol y que no se hable sobre el papel que realizó al interpretar a Vicente Fernández en ‘El último Rey’.

Luego de que Juan Osorio reveló que había tenido problemas con Pablo Montero en los últimos días de grabaciones de ‘El último Rey’ por su problema de alcohol, Andrea Escalona mostró su apoyo a su amigo.

Andrea Escalona recordó que Pablo Montero es una gran persona y aseguró que nunca tuvo un problema con él mientras se encontraban participando en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

Pablo Montero se encuentra en medio de la controversia luego de que se dio a conocer que habría llegado borracho a las grabaciones de ‘El último Rey’.

En medio de las especulaciones, Pablo Montero negó haberse presentado borracho a grabaciones de ‘El último rey’ así como a la fiesta que organizó Juan Osorio por la finalización de la bioserie de Vicente Fernández.

En entrevista con varios medios de comunicación, Andrea Escalona fue cuestionada sobre la situación que estaría enfrentando Pablo Montero por su supuesto problema con el alcohol.

Andrea Escalona recordó que Pablo Montero se encontraba muy bien en sus participaciones para el programa Hoy y ‘La casa de los famosos’ cuando le llegó la oportunidad de interpretar a Vicente Fernández.

En el video compartido por el periodista Marco Antonio Silva, Andrea Escalona puntualizó que espera que pronto Juan Osorio y Pablo Montero puedan arreglar sus diferencias.

“Si me sacó un poco de onda la falta de profesionalismo, no lo digo yo lo recalca el señor Juan, ojala que haya sido un malentendido entre ellos y ojala que en cuanto Pablo sepa de estas declaraciones vaya y le toque la puerta a la persona que siempre le hable las puertas, le da trabajo y le da oportunidades”

Andrea Escalona destacó que Pablo Montero ha pasado por momentos complicados, pero siempre ha podido salir adelante ya que profesionalmente siempre se le abren las puertas.

En el video Andrea Escalona lamentó que toda esta situación haya manchado la gran actuación que hizo Pablo Montero en ‘El último Rey’.

“Yo estaba muy admirada, no solo como amiga y porque lo quiero, sino decía: ‘hay que bueno que hizo también a Don Vicente, que bueno que salió tan bien’, y resulta que en vez de estar hablando del personaje de Don Vicente estamos hablando de…”

Al ser cuestionada sobre el supuesto problema del alcohol de Pablo Montero, Andrea Escalona señaló que ella no podría opinar ya que no estuvo presente en ‘El último Rey’.

Sobre la participación de Pablo Montero en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, Andrea Escalona recordó que ella se lo traía muy cortito con los ensayos.

“Yo en ese tiempo, la verdad que a mí si me respondió en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’. Yo tampoco sé si porque yo también me lo traía cortito, yo no sé si porque también en ese momento también estaba en otro momento de su vida”

Andrea Escalona