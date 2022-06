Andrea Escalona cree que en TV Azteca no copiaron bien ‘Las Estrellas bailan en Hoy’ y cuestiona la manera en la que están llevando a cabo los concursos en ‘Venga la Alegría’.

Luego del éxito que ha tenido ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, Andrea Escalona de 35 años de edad destacó que ha estado al pendiente de la competencia, pero no le gusta la manera en que trataron de imitar su concurso de baile.

Tras la polémica salida de Gomita de ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, Andrea Escalona y Andrea Rodríguez -productora de 52 años de edad- revelaron si ya tuvieron comunicación con la influencer.

Desde que llegó al programa Hoy, Andrea Escalona ha defendido al matutino frente a lo que realiza la competencia, en especial de la emisión realizada por TV Azteca.

Ante los cuestionamientos de si ‘Venga la Alegría’ copió a ‘Las Estrellas bailan en Hoy’, Andrea Escalona destacó que a ella no le está gustando lo que está realizando la competencia con ‘Quiero Bailar’ en donde Kristal Silva terminó lesionada.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Andrea Escalona destacó que a ella no le gustó que para esta emisión combinen a niños con adultos para bailar.

“No se me hace que lo replicaron tan bien, a mí la verdad la idea de que ellos bailen con niños me pareció un poco extraño, pero televisivamente no me gustó lo que hicieron con este reality”

Andrea Escalona