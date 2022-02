Nadie nos lo contó. La conductora de Hoy fue vista en las instalaciones de la empresa del Ajusco por lo que Andrea Escalona revela por qué fue a TV Azteca.

Abordo de su camioneta, Andrea Escalona ofreció una breve entrevista a reporteros ansiosos que la esperaban a la salida de Televisa, quienes la cuestionaron sobre su visita a la empresa “rival”.

“Fuimos a Azteca al banco Azteca”, dijo Andrea Escalona y aseguró que los jefes lo sabían ya que fue a cobrar un dinero que no quería que se perdiera.

“Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo pero cuando estábamos en Azteca nos pagaban por nomina Azteca”, explicó la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez.

Aunque no reveló el monto dejó entrever que la suma no es cualquier cosa ya que su dinero lo mezcló con el de su mamá, por lo que ejecutivos de Televisa no se opusieron a su visita, al contrario, bromearon con la invitación a una comida.

Andrea Escalona no se va de Hoy

Dejando claro que su visita a TV Azteca fue para cobrar un dinero, Andrea Escalona aclaró que no se va de Hoy ya que se encuentra feliz con la exclusividad que tiene con Televisa.

“(Estoy) muy contenta con la empresa, con lo que me ha apoyado. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento con Televisa, estuvieron en el momento más difícil de mi vida, se portaron demasiado bien”, dijo la conductora de Hoy.

Así como destacó que la empresa de San Ángel le cambió la vida a su mamá y por ende a ella, por lo que no tiene más que muestras de cariño y agradecimiento hacia todos los que forman parte de ella.

Andrea Escalona (@andy_escalona / Instagram)

Por ello, señaló estar muy feliz de tener contrato por todo este año con ellos. “Ya después lo que quieran los jefes, la empresa, mientras ellos sigan queriendo uno sigue aplaudiendo y trabajando”, agregó.

E insistió que sus próximos días los visualiza en Hoy, donde disfruta conducir:“Es como de esos novios de los que yo sigo enamoradísima, de la empresa, de Hoy, del programa”.

Finalmente dijo desconocer si próximamente habrá un cambio de productor en Hoy y es que en los últimos días se ha rumorado que Alexis Núñez le quitará el puesto a Andrea Rodríguez.