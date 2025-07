Anahí -de 42 años de edad- recibió duras críticas por su rostro, pero Lis Vega ya salió defenderla.

El rostro de Anahí provocó comentarios en redes sociales, pues aseguran que la cantante se hizo una nueva cirugía estética.

Hace unos días, Anahí compartió varias fotos de su viaje a la playa con sus hijos, pero su rostro llamó la atención.

Los seguidores de Anahí señalaron que la actriz se veían diferente y que se debía a una nueva cirugía estética.

Ante la ola de malos comentarios, Anahí aclaró que el único “retoque” que tenía era de botox y que este desparecería muy rápido.

Anahí fue contundente, quienes la critican alguna vez estarán en su posición y usarán botox u otro tratamiento estético para atrasar los signos de la edad:

“Se llama botox y se cae más rápido de lo que quisiera. Ah, pero ya crecerán y allá nos vemos”, escribió.

Anahí dejó claro que sí recurre a la medicina estética y no le avergüenza admitirlo; es por eso que Lis Vega la apoya.

Lis Vega -de 47 años de edad- también ha recibido críticas por sus cirugías estéticas y ella las ha enfrentado con inteligencia emocional.

“Yo he sufrido tanto hate de todo lo que me he podido hacer, pero la gente habla de más, porque creen que es de más hacerte un detallado que te hizo un cambio”

Lis Vega